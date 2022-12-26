Токаев подписал закон о "заморозке" пенсионного возраста для женщин

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года и другие нормы, передает .

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", – гласит сообщение.

Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с ежегодным посланием народу сообщил, что возраст выхода на пенсию для женщин будет установлен на уровне 61 года.

А в начале декабря внесение поправок в данный закон поддержали депутаты сената на пленарном заседании палаты в двух чтениях.

Законопроект был направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи.

Документом предлагается законодательное закрепление понятий:

индекс развития молодежи;

временно неустроенная молодежь (молодежь категории NEET);

специалист по работе с молодежью;

молодежные трудовые отряды.

В рамках законопроекта внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет, что, как ожидается, окажет влияние на повышение социальной активности молодежи.

Кроме того, в рамках законопроекта по социальному блоку внесены следующие поправки:

увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;

последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии - до 120%;

установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;

увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.

Пенсионный возраст в Казахстане

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что в 2021 году пенсионный возраст для мужчин составлял 63 года, для женщин - 60 лет.

В соответствии со статьей 11 Закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно на 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.

При этом есть ряд исключений. В более раннем возрасте выход предусмотрен для:

1) граждан, проживавших с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года (не менее 5 лет) в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска, пострадавших вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне;

мужчин - по достижении 50 лет;

женщин - по достижении 45 лет.

2) женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, они имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

Отмечается, что для участниц накопительной пенсионной системы при достаточности пенсионных накоплений сохранено право назначения пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы в 52 года в случае приобретения пенсионного аннуитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002998-tokaev-podpisal-zakon-o-zamorozke-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin-v-kazahstane/