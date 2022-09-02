Как изменятся соцвыплаты и пособия матерям в Казахстане

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С 2023 года в Казахстане увеличат срок, в течение которого родители, воспитывающие младенцев, будут получать пособия и соцвыплаты. Об этом и других изменениях для семей с детьми рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

В Казахстане разрабатывается проект Социального кодекса РК, в рамках которого предусмотрена реализация различных мер поддержки материнства и детства.

Одной из таких мер стало увеличение сроков выплат государственных пособий и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по уходу за ребенком.

На данный момент казахстанские матери могут рассчитывать на получение госпособия или соцвыплаты из ГФСС в течение одного года после рождения ребенка.

Именно этот срок с 1 января 2023 года и планируется увеличить до полутора лет. При этом, в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС, ее размер будет сохранен на уровне госпособия.

Стоит подчеркнуть, что несмотря на увеличение сроков выплат, сам размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

Есть и другие изменения, которые коснутся казахстанских родителей со следующего года.

Так, например, родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее шести месяцев за последние два года до рождения ребенка, будут получать государственное пособие по уходу за ним наряду с неработающими лицами.

А для многодетных матерей размер пособий будет дифференцирован. Сейчас матери, которые воспитывают 6, 7 и более детей, получают одинаковые пособия, но со следующего года все изменится.

Для матерей, которые имеют награды (подвеска «Алтын алқа», звание «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» I и II степени) размер пособия будет увеличен с 6,4 МРП до 7,4 МРП (24 495 тенге в 2023 году).

Отдельно стоит отметить, что проектом предусмотрена поддержка и тех, кто работает индивидуальным помощником для детей с инвалидностью.

С 2023 года их деятельность будет включаться в стаж работы, который будет учитываться при назначении пенсии. С этой целью на их счета начнут осуществляться пенсионные взносы.

Напомним, что пособия и социальные выплаты из ГФСС для матерей уже сейчас назначаются в проактивном формате. То есть без прямого участия получателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1985899-kak-izmenyatsya-sotsvyplaty-i-posobiya-materyam-v-kazahstane/