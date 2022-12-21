Какую часть пенсионных накоплений могут снять казахстанцы

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Часть своих пенсионных накоплений казахстанцы могут изымать и тратить на лечение или на улучшение жилищных условий. Однако из-за действующих порогов достаточности возможные суммы для снятия могут отличаться. О том, какую часть пенсионных накоплений могут снять вкладчики, рассказали аналитики портала "Крыша".

Как известно, казахстанцы при наличии определенной суммы пенсионных накоплений могут использовать часть средств для того, чтобы приобрести жилье или оплатить лечение.

С момента появления такой возможности сумма изъятий, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, уже составила порядка 3,5 трлн тенге, при этом общая сумма накоплений к 1 декабря достигла 14,4 трлн тенге.

Однако, не все вкладчики могут изымать достаточно большие объемы средств. Дело в том, казахстанцы могут снять только ту сумму, которая превышает порог минимальной достаточности. Для каждой возрастной категории он разный - чем старше вкладчик, тем выше порог. А в апреле текущего года он вырос в два раза для всех.

После этого количество изъятий пенсионных накоплений резко сократилось. У многих не оказалось нужной суммы или же она стала совсем небольшой. По данным аналитиков, половина казахстанцев может снять сумму, не превышающую и 500 тыс. тенге.

Доступные суммы следующие:

не больше 100 тыс. тенге могут снять не более 37% вкладчиков;

могут снять не более вкладчиков; 1-5 млн тенге - 27% ;

- ; 100-500 тыс. тенге - 22% ;

- ; 500 тыс . - 1 млн тенге - 15% ;

. - - ; более 5 млн тенге - лишь 3% вкладчиков.

Стоит отметить, что скорее всего с нового года доступные суммы станут заметно ниже, ведь пороги минимальной достаточности увеличиваются ежегодно и 2023 год не станет исключением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2002387-kakuyu-chast-pensionnyh-nakopleniy-mogut-snyat-kazahstantsy-obyasnili-analitiki/