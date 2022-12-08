На сколько уменьшились суммы изъятия пенсионных накоплений в Казахстане

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Граждане Казахстана по-прежнему могут изымать свои пенсионные накопления для покупки жилья или на лечение. Однако после повышения порогов минимальной достаточности воспользоваться этой возможностью смогли немногие. О том, сколько человек сняли свои накопления, рассказал портал «Крыша».

Казахстанцы могут использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или на лечение. Однако воспользоваться деньгами можно, если накоплений больше установленного минимума, который называется «порогом минимальной достаточности».

В апреле текущего года он был увеличен в два раза, и, как показала практика, это привело к значительному снижению количества заявок и изымаемых сумм.

Как отмечают аналитики, после повышения порогов достаточности суммы изъятия пенсионных излишков снизились в 28 раз. Так, если в 2021 году и в первые три месяца 2022 года выводилось в среднем по 200 млрд тенге в месяц, то начиная с апреля казахстанцы ежемесячно изымали примерно по 7 млрд тенге.

В марте, последнем месяце до повышения порогов, количество одобренных заявок на изъятие накоплений достигло 442 686 единиц. В апреле этот показатель упал более чем в 100 раз – за весь месяц были одобрены заявки всего 3 276 казахстанцев, а общая сумма снятия составила всего 7,6 млрд тенге против 407 млрд тенге в марте.

В связи с этим в правительстве даже появлялись предложения вернуть старые пороги, чтобы казахстанцы по-прежнему смогли массово использовать свои пенсионные накопления. О том, почему этого не стоит делать, мы рассказывали здесь.

Всего с января по ноябрь текущего года было одобрено 604 899 заявок, а общая сумма накоплений, которую сняли казахстанцы, составила 691,6 млрд тенге. При этом средняя сумма одного изъятия равна около 1,1 млн тенге.

Снятия пенсионных накоплений в 2022 году. Инфографика: krisha.kz

Для чего снимали накопления казахстанцы

Стоит отметить, что под «улучшением жилищных условий» понимается не только покупка жилья.

Так, например, с января 2021 года по ноябрь текущего на улучшение жилищных условий казахстанцы изъяли "чистыми" (с учетом возврата денег в ЕНПФ) более 2,7 трлн тенге. При этом деньги в итоге распределились следующим образом:

покупка жилья – 2 трлн тенге ;

; пополнение депозита в «Отбасы банке» – 258 млрд тенге ;

; частичное погашение ипотеки в банках второго уровня – 229 млрд тенге ;

; внесение первоначального взноса по ипотеке в «Отбасы банке» – 202 млрд тенге ;

; частичное погашение ипотеки в «Отбасы банке» – 162 млрд тенге.

Таким образом, можно отметить, что повышение порогов минимальной достаточности практически остановило изъятие пенсионных средств казахстанцами.

Напомним, с нового года планируется еще одно повышение порогов, которое, не будет таким же существенным, как в апреле, однако все равно может повлиять на возможность изъятия средств.

Впрочем, вместе с повышением порогов в правительстве обсуждают возможность их отмены для инвестирования пенсионных накоплений. Если инициативу одобрят, казахстанцы смогут половину суммы, хранящейся на индивидуальных пенсионных счетах, передать частным управляющим пенсионным портфелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2000617-na-skolko-umenshilis-summy-izyatiya-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/