Меньше 30 тыс. тенге в среднем получают от ЕНПФ казахстанские пенсионеры

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо государственной пенсии, ранее работавшие казахстанцы также могут рассчитывать и на выплаты из ЕНПФ. Однако сумма может сильно отличаться в зависимости от того, сколько накопилось на пенсионном счете вкладчика. О среднем размере выплаты, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

На 1 ноября текущего года, по данным фонда, на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) казахстанцев хранилось порядка 14,15 трлн тенге – с начала года эта сумма увеличилась на 1 трлн тенге (на 8,2%).

В основном средства, которые хранятся в ЕНПФ, формируются за счет обязательных пенсионных взносов – на их долю приходится 97%, что составляет 13,7 трлн тенге.

Пенсионные накопления также аккумулируются на счетах для обязательных профессиональных пенсионных взносов (426 млрд тенге) и добровольных пенсионных взносов (3,2 млрд тенге).

Помимо взносов еще около 646 млрд тенге в 2022 году поступило на счета вкладчиков за счет инвестиционной деятельности, которую проводит Национальный Банк РК.

Тем не менее, главная задача ЕНПФ – обеспечение казахстанцев пенсионными выплатами. С начала года ЕНПФ выплатил порядка 1,1 трлн тенге.

Большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 889,6 млрд тенге.

ЕНПФ также осуществил:

выплаты по наследству – 51,6 млрд тенге;

выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – 41,7 млрд тенге ;

; выплаты по инвалидности – 1,99 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 4,5 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – 21,3 млрд тенге.

Помимо этого казахстанцы получают из фонда пенсионные выплаты по возрасту. На эти цели в текущем году было выделено 97,2 млрд тенге.

Стоит отметить, что у размера накопительной составляющей пенсии наблюдается очень сильный разброс. Так, например, максимальная выплата в ноябре текущего года составила 707 326 тенге. В то же время средний размер ежемесячной выплаты более чем в 20 раз меньше – всего 29 877 тенге.

При этом напомним, что средний размер пенсии из государственного бюджета, в которую входят базовая и солидарная части, составил 108 993 тенге.

Возможно, данный факт является одной из причин решения правительства ввести дополнительный обязательный пенсионный взнос работодателя. Дело в том, что текущих взносов может не хватить, чтобы в полной мере заменить одну из "исчезающих" составляющих казахстанской пенсионной системы – солидарной пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998623-menshe-30-tys-tenge-v-srednem-poluchayut-ot-enpf-kazahstanskie-pensionery/