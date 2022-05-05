Акционеры обвинили Netflix в сокрытии реального положения дел компании

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Акционеры Netflix подали коллективный иск в отношении компании, обвинив руководство в сокрытии реального положения дел, передает Axios.

По данным портала, в иске, подданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), говорится, что Netflix не сообщила акционерам о "более медленном росте числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".

Помимо этого, в иске утверждается, что Netflix не рассказала акционерам о "трудностях с удержанием пользователей", в результате которых компания "потеряла подписчиков".

По словам акционеров, они понесли "существенные убытки и ущерб" из-за того, что руководство компании скрывало эту информацию.

Ранее стало известно, что компания Netflix впервые за 10 лет потеряла рекордное количество пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1968087-aktsionery-obvinili-netflix-v-sokrytii-realnogo-polozheniya-del-kompanii/