Деньги из ЕНПФ на кредиты: о рисках такой идеи рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Очередное предложение об использовании пенсионных денег было озвучено в Казахстане. Однако аналитики указывают на риски, которые могут наступить в случае принятия подобных мер. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее депутат Аманжан Жамалов предложил разрешить казахстанцам погашать кредиты и долги за счет пенсионных денег.

Мажилисмен сообщил, что такая мера может помочь казахстанцам улучшить свое финансовое положение. При этом он указал на тот факт, что эффективность Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) оказалась низкой в условиях высокой инфляции.

Депутат предложил дать возможность гражданам изымать до 30% своих пенсионных накоплений из ЕНПФ, но не более 1 млн тенге.

Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, подобные меры в итоге могут оказать негативное влияние на самих казахстанцев.

Деньги из ЕНПФ нужны для старости

Как отмечают аналитики, накопленные на пенсионных счетах средства имеют одну главную цель – обеспечить достойную старость вкладчика. Особенно это касается тех, кто еще относительно далек от пенсионного возраста: именно накопительная часть будет больше всего влиять на размер будущих выплат.

А текущие результаты по инвестиционной деятельности фонда являются лишь показателем сложной экономической ситуации во всем мире, сообщают в источнике.

График роста акций. Иллюстративное фото: freepik.com

"Большинство вкладчиков ЕНПФ не выходят на пенсию в этом году или в следующем годах, и плохая доходность этого года, плохого по доходности во всем мире, будет нивелирована последующими годами. Как это есть в Норвежском, Сингапурском и других фондах.

Кроме этого, у фонда (ЕНПФ - примечание редактора) есть государственная гарантия, по которой счета казахстанцев будут пополнены до уровня инфляции в случае, если к их выходу на пенсию доходность окажется ниже роста цен", – отмечают аналитики.

То есть текущее снижение инвестиционных показателей оказалось общемировым трендом, связанным с глобальным ухудшением экономики.

Но в долгосрочной перспективе доходность накоплений казахстанцев может оказаться положительной.

Риски от раздачи пенсионных денег

Депутат в своем предложении также озвучил мнение о том, что эти деньги не должны значительно повлиять на инфляцию в стране. Однако аналитики также оказались не согласны с данным утверждением.

"Раздавать пенсионные деньги на закрытие кредитов и другие жизненно важные потребности — это еще больше поднять инфляцию, которая и так бьет рекорды", – сообщают в Finance.kz.

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Так, эксперты ранее уже высказывались о влиянии пенсионных денег на подорожание жилья, что привело к снижению покупательской способности граждан. В результате квартиры стали менее доступными, и даже сообщалось о формировании так называемого "налога на бедность".

То есть жилье подорожало на фоне изъятия части пенсионных накоплений, что в итоге привело к тому, что даже льготные программы оказались неэффективными.

Такое же мнение ранее озвучили и представители строительной отрасли.

Другими словами, аналитики считают, что подобные инициативы в итоге могут привести к роту инфляции и ухудшению в будущем пенсионного обеспечения вкладчиков, которые сейчас должны активно формировать свои накопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2001577-dengi-iz-enpf-na-kredity-o-riskah-takoy-idei-rasskazali-analitiki/