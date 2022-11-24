Доходность ЕНПФ не успевает за инфляцией: стоит ли переживать казахстанцам

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления, которые хранятся в ЕНПФ, приумножаются за счет инвестирования в различные финансовые инструменты. Однако чистый инвестдоход фонда в этом году очень сильно отстает от рекордной инфляции. Стоит ли переживать казахстанцам за свои сбережения, узнали журналисты NUR.KZ.

К 1 ноября 2022 года на счетах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) скопилось порядка 14,5 трлн тенге – с начала года эта сумма увеличилась на 1 трлн тенге (8,2%).

Часть этих средств была получена за счет инвестиционной деятельности, которую проводит Национальной банк РК – он вкладывает пенсионные накопления казахстанцев в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.

Однако в текущем году инвестиционная деятельность не отличилась особой успешностью. Так, например, по итогам месяца ЕНПФ понес убытки.

Еще 1 октября, согласно отчету "Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»", накопленный инвестиционный доход с начала года составлял 741,96 млрд тенге, а уже 1 ноября – лишь 672,49 млрд тенге. Другими словами, фонд за месяц потерял около 69,47 млрд тенге.

Стоит отметить, что такое происходит уже не первый раз. Ранее мы рассказывали о том, что весной фонд на инвестициях потерял миллиарды тенге.

Таким образом, со всеми потерями доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (то есть к ноябрю 2021 года), по данным Единого накопительного пенсионного фонда, составила 5,97% при официальной инфляции в 18,8%.

Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

Стоит ли переживать казахстанцам

Такая большая разница между доходностью и ростом цен в стране может вызвать обеспокоенность у населения, однако нужно помнить, что инвестиционная деятельность рассчитана на получение дохода в долгосрочной перспективе.

Другими словами, в разрезе отдельных месяцев убытки возможны, однако за более долгий период (год и более) доходность будет более весомой.

Также следует помнить, что текущая рекордная инфляция не будет продолжаться долгое время – уже к концу 2023 года эксперты прогнозируют снижение темпов роста цен в стране в два раза. Это значит, что доходность от инвестиций, возможно, снова будет опережать рост цен.

Это доказывается статистикой прошлых лет. Анализируя доходность пенсионных активов за последнее пятилетие (2017-2021 годы), можно отметить, что она постоянно превышала инфляцию.

Аналогичная картина наблюдается и на более долгих промежутках времени. Например, за период с 2014 года накопленный инвестиционный доход составил 6,7 трлн тенге, а накопленная доходность пенсионных активов равна 119,5% при инфляции 115,2%.

Если рассматривать эти показатели в разрезе всего времени существования пенсионного фонда (с 1998 года), то окажется, что доходность с нарастающим итогом составила 718,78% при инфляции за весь период 658,01%.

Другими словами, несмотря на все краткосрочные потери, ЕНПФ по-прежнему показывает высокий уровень доходности.

Впрочем, даже если окажется так, что доходность все равно будет отставать инфляции в стране, переживать за сохранность своих пенсионных накоплений казахстанцам не стоит – они находятся под защитой государства от инфляции.

Это значит, что, когда казахстанец выходит на пенсию или собирается забрать пенсионные накопления, производится расчет для выдачи компенсации по инфляционным потерям. Сравнивается его инвестдоход и уровень инфляции в стране, если первый окажется ниже, то получателю выплачивается разница за счет государственной гарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998756-dohodnost-enpf-ne-uspevaet-za-inflyatsiey-stoit-li-perezhivat-kazahstantsam/