Использовать пенсионные деньги на погашение кредитов предложили в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пенсионные накопления казахстанцев ранее уже использовались на некоторые важные цели. Теперь было озвучено мнение, что они могли бы помочь казахстанцам с долгами. О том, как предлагается потратить отложенные на старость деньги, читайте в материале NUR.KZ.

Использование части пенсионных накоплений было внедрено в 2021 году. Казахстанцы могли изъять суммы денег, превышающие пороги минимальной достаточности для улучшения жилищных условий, здоровья, или передачи их в частные управляющие компании.

Теперь депутат Аманжан Жамалов предложил разрешить казахстанцам погашать кредиты и долги за счет пенсионных денег. Об этом сообщает сайт inbusiness.kz.

Пенсионные накопления на кредиты

"За последние 12 месяцев доходность ЕНПФ не превышает 6%. При этом продовольственная инфляция за тот же период, как отметил президент, превысила 24%. На сегодняшний день граждане теряют с ЕНПФ, нежели зарабатывают.

Считаю, что вопиющая неэффективность и непрозрачность ЕНПФ требует проведения отдельных парламентских слушаний, но для этого новой аудиторской палате, необходимо провести срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, а также ревизию активов и инвестиционного портфеля", – отметил депутат.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также он считает, что подобные меры будут целевыми и незначительно повлияют на инфляцию в стране. Предлагается предоставить гражданам возможность потратить пенсионные деньги на погашение долгов по коммунальным услугам, кредитам, обучение детей, на здоровье.

При этом депутат указывает, что ограничение по сумме изъятия должно составить до 30% от накоплений, но не более 1 млн тенге. А по предварительным оценкам на эти цели уйдет якобы около 3,5 трлн тенге.

Также мажилисмен отметил, что деньги из ЕНПФ являются специфическими и должны обеспечить социальную защиту населения в старости. Поэтому к данному вопросу нужно подходить с осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2001555-ispolzovat-pensionnye-dengi-na-pogashenie-kreditov-predlozhili-v-kazahstane/