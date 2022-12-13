Почему ежегодно повышают пороги для снятия пенсионных накоплений в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пороги минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений снова поднимут с 2023 года в Казахстане. После этого казахстанцам станет труднее ими воспользоваться. О том, почему в их ежегодно повышают, рассказали аналитики Ranking.kz.

При наличии достаточного объема средств на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцы могут снять часть денег и потратить их на улучшение жилищных условий или лечение.

Однако у этого механизма есть ограничения – остаток суммы по снятия не должен быть ниже порога минимальной достаточности (ПМД). Чем старше человек, тем более высокий порог для него предназначен.

Недавно Единым накопительным пенсионным фондом были опубликованы пороги минимальной достаточности, которые будут действовать в 2023 году, и они стали выше.

Таким образом, казахстанцам станет несколько сложнее воспользоваться своими накоплениями – вместе с повышением ПМД снижается доступная для снятия сумма.

Для этой меры между тем есть объективные экономические причины.

Какие факторы влияют на определение ПДМ

ПМД рассчитываются по определенной методике, которая была утверждена постановлением правительства Республики Казахстан. При расчете учитываются сразу несколько социальных показателей:

минимальная заработная плата (МЗП);

минимальный размер государственной базовой пенсии;

минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту;

величина прожиточного минимума (ПМ).

Однако стоит отметить, что все они ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете». Другими словами, в следующем году они станут выше.

На 2023 год определено, что МЗП составит 70 000 тенге, минимальная пенсия – 53 076 тенге, минимальный размер базовой пенсии – 24 341 тенге, а ПМ – 40 567 тенге.

Таким образом, вслед за этими социальными показателями увеличились и пороги минимальной достаточности.

Пороги минимальной достаточности на 2023 год. Инфографика: ranking.kz

Что еще влияет на размер ПМД

Существуют и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов минимальной достаточности. Например, это годовая процентная ставка доходности, годовая ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ, прогнозная частота обязательных пенсионных взносов и другие. Они также могут расти.

Факторы, влияющие на опредление ПМД. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что все параметры и методы расчета максимально прозрачны, они опубликованы в открытом доступе и могут быть перепроверены гражданами в любой момент.

Таким образом, можно сделать вывод, что повышают пороги минимальной достаточности не для того, чтобы «запретить казахстанцам пользоваться своими деньгами», а чтобы граждане не остались в будущем без достаточных пенсионных выплат.

Ведь, забирая деньги сейчас, человек уменьшает размер будущей пенсии. Именно поэтому эксперты также против снижения порогов – такое решение приведет к массовому снятию пенсионных накоплений.

Не стоит забывать, что главная задача накопительной пенсионной системы Казахстана – обеспечение адекватного уровня жизни после выхода на пенсию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2001314-pochemu-ezhegodno-povyshayut-porogi-dlya-snyatiya-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/