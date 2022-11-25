Снижать порог для изъятия пенсионных накоплений нельзя, считают аналитики

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году были повышены пороги минимальной достаточности для изъятия пенсионных денег. Это сократило количество заявок. Поэтому стали появляться призывы о снижении порогов. Однако аналитики считают, что в результате вреда будет больше, чем пользы. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Программа изъятия части пенсионных денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) была введена в 2021 году. Это позволило казахстанцам изымать определенную сумму, превышающую порог минимальной достаточности.

Эти деньги можно использовать для улучшения жилищных условий, лечения или перевести их в частные управляющие компании.

В 2022 году пороги были повышены, что сократило объемы заявок и изъятых средств. На этом фоне стали звучать призывы снизить эти лимиты, чтобы население могло и далее использовать свои накопления.

Однако аналитики Telegram-канала Finance.kz считают, что результат от подобных мер может оказаться неоднозначным.

Вреда больше, чем пользы

Основной причиной для снижения порогов минимальной достаточности обычно называют пользу – эти деньги должны помочь казахстанцам приобрести собственное жилье.

Однако, как отмечают аналитики, ранее подобные меры привели к обратному эффекту – жилье стало менее доступным: "В прошлый раз свои квартиры смогли получить 7% вкладчиков. Для остальных 93% страны квартиры стали только недоступнее, это называется «налогом на бедность»".

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Напомним, что под налогом на бедность подразумевается ситуация, в которой доходы населения не успевают за ростом цен.

В текущих условиях это связано с тем, что из-за изъятых из ЕНПФ денег рынок жилья в Казахстане столкнулся с ажиотажным спросом и подорожанием.

Соответственно, это привело к тому, что казахстанцам приходится переплачивать за жилье, которое стало дороже. А льготные программы стали менее эффективными, так как имеют ограничения по ценам на покупаемые квартиры.

В результате доступность жилья для населения снизилась.

ЕНПФ хорошо справляется

Также одним из аргументов за снижение порогов минимальной достаточности был вопрос защиты накоплений казахстанцев от инфляции. Например, сравнивался уровень доходности ЕНПФ за последние 12 месяцев (7,5%) и показатели инфляции (более 18%).

Однако аналитики отмечают, что при этом не учитывается государственная гарантия защиты пенсионных накоплений.

Напомним, что доходность ЕНПФ гарантирована государством до уровня инфляции.

В свою очередь, частные управляющие инвестиционные компании (УИП), которым казахстанцы могли передать свои пенсионные излишки, также возмещают потери из собственного капитала, если покажут плохие результаты.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Между тем, если при госгарантии минимальный показатель доходности определяется на основе уровня инфляции, то при гарантии УИП он рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов среди всех компаний, действующих на рынке.

"Также стоит учитывать, что доходности почти всех пенсионных фондов мира в этом году в минусе — самый крупный в мире государственный пенсионный фонд Норвегии потерял рекордные 174 млрд долларов США в первой половине 2022 года.

Благодаря консервативной стратегии управления ЕНПФ наш фонд не в минусе", – сообщают в Finance.kz.

Также аналитики отмечают, что пенсионные накопления должны использоваться непосредственно для будущей пенсии населения, что может снизить нагрузку с госбюджета и позволит достичь хорошего уровня экономического развития в Казахстане.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, как могут измениться пороги минимальной достаточности в 2023 году.

Также ранее глава Министерства национальной экономики озвучил свою позицию по данному вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998739-snizhat-porog-dlya-izyatiya-pensionnyh-nakopleniy-nelzya-schitayut-analitiki/