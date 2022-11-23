Снизить пороги для использования пенсионных накоплений предложил депутат

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

Депутат Аманжан Жамалов предложил правительству снизить пороги достаточности для использования пенсионных накоплений казахстанцами, передает корреспондент NUR.KZ.

Аманжан Жамалов заявил, что в Казахстане у человека зрелого возраста есть две основные проблемы: сначала - как дожить до пенсии, а потом - как выжить на эту пенсию.

Он напомнил, что в 2013 году, когда создавался Единый накопительный пенсионный фонд, ему были переданы счета всех частных накопительных фондов. Тогда ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них - даже направить на кредитование реальной экономики.

"Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого. Доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 7,5%. При этом инфляция уже превысила 18%. То есть реальная доходность далеко отрицательная… Основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке", — сказал он.

В связи с этим он указал на необходимость рассмотреть возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами, через их передачу реальным частным пенсионным фондам.

Он также указал на необходимость предоставить гражданам возможности использовать свои пенсионные накопления.

Он напомнил, что благодаря принятому президентом решению по частичному изъятию гражданами пенсионных накоплений на различные цели в 2020 году более 1,3 млн людей купили квартиры, которые уже выросли в цене, а также поправили свое здоровье.

"После поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет. Есть информация, что в других странах уже внимательно изучают и используют этот наш опыт.

Считаю, правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении", — резюмировал он.

Ранее мы писали, сколько в среднем получают от ЕНПФ казахстанские пенсионеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998643-snizit-porogi-dlya-ispolzovaniya-pensionnyh-nakopleniy-predlozhil-deputat/