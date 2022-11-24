"Я против": глава МНЭ о снижении порога изъятия пенсионных накоплений

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал в кулуарах сената предложение депутата Аманжана Жамалова снизить пороги изъятия пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров заявил, что против снижения порога изъятия пенсионных накоплений.

"Мое отношение к этому – я против. Потому что, когда делался расчет при первой волне снятия пенсионных отчислений – там были проведены определенные расчеты для того, чтобы обеспечить ту или иную возрастную категорию в будущем пенсиями. То есть был минимальный порог для ежемесячной пенсии, чтобы можно было на эту пенсию прожить.

Поэтому снижение порога – оно, конечно же, простимулирует рост пенсионных изъятий и сильно увеличит риски недостаточности пенсионных платежей для пенсионеров в будущем", – мотивировал он свою позицию.

В таком случае, по его словам, начнутся факторы, которые по касательной повлияют на социальное положение пенсионеров, и это может увеличить нагрузку на бюджет в будущем.

Напомним, депутат Аманжан Жамалов предложил правительству снизить пороги достаточности для использования пенсионных накоплений казахстанцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998781-ya-protiv-glava-mne-o-snizhenii-poroga-izyatiya-pensionnyh-nakopleniy/