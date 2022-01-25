Пенсия в частных руках: смогли ли управляющие компании сохранить деньги казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С внедрением программы изъятия пенсионных излишков из ЕНПФ казахстанцы получили возможность передать часть своих накоплений в инвестиционные компании. О том, насколько они оказались успешными или убыточными в сравнении с пенсионным фондом, читайте в материале NUR.KZ.

Частные управляющие компании – это независимые финансовые организации, которые могут управлять денежными активами казахстанцев для их приумножения.

Следует помнить, что это не частные пенсионные фонды, наподобие тех, что функционировали в Казахстане до открытия ЕНПФ.

При этом управляющие инвестиционным портфелем (УИП) обязаны придерживаться тех же принципов, которыми руководствуется Национальный банк при инвестировании денег из ЕНПФ.

Однако они все же могут использовать немного отличную от Нацбанка инвестиционную политику. Это, соответственно, влияет на их результаты.

О том, насколько успешными оказались данные организации по итогам 2021 года, рассказали аналитики телеграм-канала Finmentor.kz.

Доходность ЕНПФ и частных компаний

По результатам 2021 года, в частное управление было передано более 7,2 млрд тенге пенсионных излишков.

При этом, все частные управляющие компании продемонстрировали хорошие результаты, превысив уровень инфляции, который за прошедший год составил 8,4%.

Доходность ЕНПФ и частных управляющих компаний. Источник: телеграм-канал Finmentor.kz

Наибольшие показатели доходности в процентах продемонстрировал Centras Securities – 12,49% годовых. Казахстанцами было передано 774 млн тенге под управление данной организации.

Однако, как отмечают аналитики, 100% всех активов данной управляющей компании вложены именно в тенге.

Показатели ЕНПФ за тот же период составили 11,13%, что является вторым по успешности результатом. При этом общий инвестиционный доход пенсионного фонда за год превысил 1,38 трлн тенге.

Остальные управляющие компании смогли добиться примерно одинаковых показателей:

Halyk Global Markets – 1,95 млрд тенге переданных активов и 10,74% годового инвестиционного дохода;

переданных активов и 10,74% годового инвестиционного дохода; BCC Invest – 1,15 млрд тенге полученных пенсионных излишков и 10,69% доходности;

полученных пенсионных излишков и 10,69% доходности; Jusan Invest – 3,3 млрд тенге пенсионных излишков получено, а доходность составила 10,31% годовых.

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Напомним, что активы казахстанцев защищены и вкладчикам предусмотрена компенсация. Это закреплено гарантией управляющих компаний по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.

При этом, если при государственной гарантии минимальный показатель доходности определяется на основе уровня инфляции, то при гарантии УИП он рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов среди всех компаний, действующих на рынке.

Но так как все 4 организации показали почти одинаковый результат, возмещать упущенную доходность вкладчикам за 2021 год не требуется, потому что подобные убытки не выявлены.

Ранее была опубликована пошаговая инструкция для передачи пенсионных накоплений в частные управляющие компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952591-pensiya-v-chastnyh-rukah-smogli-li-upravlyayuschie-kompanii-sohranit-dengi-kazahstantsev/