Казахстанцы продолжают изымать свои пенсионные накопления: сколько заявок одобрено в июне

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Число казахстанцев, которые решили использовать часть своих пенсионных накоплений сверх порога достаточности, за последние месяцы достаточно снизилось. Сколько заявок было одобрено в июне, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Сколько пенсионных было направлено на жилье

По состоянию на 1 июля 2022 года, с января 2021 года ЕНПФ были исполнены 1 325 680 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге.

Если сравнить эти данные со статистикой, опубликованной Единым накопительным пенсионным фондом месяцем ранее, то в июне было одобрено 2 248 заявок. Это в 200 раз меньше, чем было зафиксировано в марте перед увеличением порогов достаточности (450 тысяч заявлений). И в два с половиной раза меньше, чем в апреле, когда они уже выросли.

За полтора года, то есть весь период использования пенсионных накоплений, больше всего исполненных заявлений направлено жителями города Алматы (17,63%), Нур-Султана (13,97%) и Мангистауской области (10,36%).

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Сколько накоплений было изъято на лечение и переведено в УИП

Также ЕНПФ были исполнены 386 884 заявления на лечение на общую сумму 300,2 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составила порядка 0,8 млн тенге.

В июне решили потратить на лечение также около двух тысяч вкладчиков фонда. На эту цель они изъяли со своих пенсионных счетов 2,2 миллиарда тенге.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП), по состоянию на 1 июля текущего года, всего было переведено около 8,7 млрд тенге по 5 876 заявлениям, поданным в ЕНПФ. Средняя сумма перевода составляет 1,5 млн тенге.

В июне перевести свои пенсионные накопления управляющим инвестиционным портфелем решили всего шесть человек.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП: АО «Halyk Global Markets», АО «Jusan Invest», АО «BCC Invest» и АО «Сентрас Секьюритиз».

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После получения пенсионных активов УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты. Оставшиеся накопления находятся под управлением Национального банка РК.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Нацбанка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции.

При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

Сколько пенсионных накоплений вернулось в ЕНПФ

Напомним, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый в «Отбасы банке», получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение изъятых пенсионных накоплений в течение 20 рабочих дней с даты их поступления.

Исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка.

В данном случае получатель должен подтвердить целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение трех лет с даты их поступления на депозит в «Отбасы банке».

По другим уполномоченным операторам, которыми являются банки второго уровня, заявления на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям рассматриваются в порядке и сроки, установленные внутренними документами банка.

В случае непредоставления подтверждающих документов в установленный срок, изъятые средства подлежат возврату в ЕНПФ. Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму не дожидаясь указанного срока, подав соответствующее заявление.

За все время на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) получателей в связи с тем, что изъятые пенсионные накопления не были использованы на улучшение жилищных условий в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам было возвращено порядка 449 млрд тенге.

С общей суммы единовременных пенсионных выплат, которые были направлены на лечение, в ЕНПФ вернулось 31,2 млрд тенге.

А вернуть пенсионные накопления из УИП под управление Нацбанка можно только через два года после первоначального перевода денег частному управляющему. Но можно в течение месяца аннулировать свою заявку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1977824-kazahstantsy-prodolzhayut-izymat-svoi-pensionnye-nakopleniya-skolko-zayavok-odobreno-v-iyune/