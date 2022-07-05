"Я буду работать": Тугжанов ответил, можно ли эффективно работать в Казахстане до 63 лет

Ералы Тугжанов. Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах кабмина заявил, что готов эффективно работать до 63 лет, то есть до выхода на пенсию согласно действующему законодательству, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос этот подняли журналисты. Они спросили у вице-премьер-министра, сколько ему лет сейчас и готов ли он лично работать эффективно до 63 лет, то есть до достижения пенсионного возраста.

"Мне 59. Да, я буду работать (до 63 лет - прим. ред.)", – заверил в ответ Тугжанов.

По словам вице-премьера, не все казахстанцы выступают за снижение пенсионного возраста. Даже среди тех, кто занимается тяжелым физическим трудом немало людей, нежелающих выходить на пенсию раньше.

"Самая тяжелая работа у шахтеров. Я спускался в шахту не раз, встречался с ними. На самом деле это тяжелый труд. Но я вам хочу сказать, что не все шахтеры хотят (уходить на пенсию раньше – прим. ред.). Потому что подземные работы – это высокие заработные платы для них. Никто не хочет лишаться этих денег.

Разные предложения поступают: кто-то предлагает снижать, кто-то предлагает оставить. Они хотят иметь высокую заработную плату. Здоровье и физические данные разные. У кого здоровье не позволяет, они выходят на надземные работы", – добавил он.

Тугжанов прокомментировал и заявление другого заместителя премьер-министра Ерулана Жамаубаева – он ранее заявлял, что вопрос по снижению пенсионного возраста в кабмине не рассматривается.

"Я вам конкретно отвечаю как заместитель премьер-министра, курирующий именно этот вопрос. Этим вопросом лично я занимаюсь – не вице-министры, курирующие финансы.

Рабочая группа создана, рабочая группа ведет соответствующую работу в рамках разработки Социального кодекса. Поэтому вопрос обсуждается.

У Жамаубаева есть замы, которые принимают участие в рабочих группах. Никто не идет на снижение, мы обсуждаем. Идут встречи с разными группами, в том числе с теми, кто инициировал этот вопрос.

В этом году будет принят Социальный кодекс. Вы получите абсолютно ясный ответ. Это вопрос не одного дня. Я вам говорю, что до конца года будет принято решение. И летом, и осенью будем обсуждать", – резюмировал Тугжанов.

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова заявляла, что снижение пенсионного возраста может привести к уменьшению пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977034-ya-budu-rabotat-tugzhanov-otvetil-mozhno-li-effektivno-rabotat-v-kazahstane-do-63-let/