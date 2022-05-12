Сколько казахстанцев сняли свои пенсионные после повышения порогов достаточности

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Казахстанцы по-прежнему могут использовать часть своих пенсионных сбережений для лечения или улучшения жилищных условий. С 1 апреля 2022 года пороги минимальной достаточности были увеличены почти в два раза. Сколько казахстанцев после этого смогли воспользоваться данной возможностью, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, у казахстанцев есть возможность снять часть пенсионных накоплений, чтобы потом потратить их на покупку собственного жилья или на лечение. Деньги на эти цели выдаются Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) только при условии, что сумма на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) превышает порог минимальной достаточности. С 1 апреля этот порог был увеличен почти в два раза.

Еще до повышения порогов далеко не каждый казахстанец мог себе позволить снять часть сбережений. Как изменилась ситуация после 1 апреля, рассказали в Едином пенсионном накопительном фонде.

Всего с момента появления самой возможности использования пенсионных накоплений и до 1 мая 2022 года было исполнено 1 710 077 заявлений вкладчиков, из них:

на улучшение жилищных условий - 1 321 017 заявлений на сумму 3,1 трлн тенге;

на сумму на лечение - 383 191 заявление на общую сумму 295,9 млрд тенге;

на общую сумму на счета управляющих инвестиционным портфелем (УИП) - 5 869 заявлений на сумму 8,7 млрд тенге.

Всего же на спецсчета вкладчиков, открытые в банках-уполномоченных операторах, и в УИП из ЕНПФ переведено более 3,4 трлн тенге.

Сколько человек воспользовалось своими накоплениями в апреле

За весь апрель текущего года было исполнено всего 5 473 заявления на общую сумму в 7,6 млрд тенге. Для сравнения, за март 2022 года, когда еще не были введены новые пороги достаточности, только на улучшение жилищных условий фондом было одобрено около 450 тысяч заявок. А месяцем ранее этот показатель составлял 86 117 заявок.

Разница в количестве исполненных заявлений до и после повышения порогов - колоссальна.

Из всего числа заявок за апрель 3 276 человек использовали полученные из ЕНПФ деньги на улучшение своих жилищных условий. Общая сумма выплат составила около 5,1 млрд тенге.

Из общего числа исполненных заявок за апрель 2 195 заявлений были направлены на получение выплат для прохождения лечения. Общая сумма выделенная на эту цель составила 2,5 млрд тенге.

Помимо лечения и улучшения жилищных условий, у казахстанцев есть возможность отдать часть своих накоплений частным УИП. За апрель месяц на это решилось всего два казахстанца. Общая сумма выплаты составила всего 0,2 млн тенге.

Подводя итог, можно отметить, что повышение порогов минимальной достаточности сделало почти невозможным снятие своих пенсионных накоплений для большинства казахстанцев.

Однако такое положение не является абсолютно негативным. Главная задача пенсионной системы не в том, чтобы спонсировать покупку жилья, а в том, чтобы обеспечить достойную старость гражданам страны. Это же отмечают и эксперты глобального пенсионного индекса MCGPI, которые рекомендуют гражданам сохранять свои накопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1968974-skolko-kazahstantsev-snyali-svoi-pensionnye-posle-povysheniya-porogov-dostatochnosti/