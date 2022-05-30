УИП терпят убытки с пенсионных активов казахстанцев

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Многие казахстанцы, сняв часть своих пенсионных накоплений, использовали их для дальнейшего вложения в инвестиции. В этом случае деньгами казахстанцев распоряжаются частные управляющие инвестиционными портфелями (УИП). Каковы результаты их инвестиционной деятельности, узнали специалисты NUR.KZ.

Ранее стало известно, что инвестирование пенсионных активов, которое проводилось под управлением Нацбанка РК, приносило убытки последние два месяца.

Похожая ситуация наблюдалась и с деньгами, которые инвестировались частными управляющими. Об этом стало известно из обзора инвестиционной деятельности, опубликованного на сайте Единого накопительного пенсионного фонда.

На данный момент в Казахстане работает только четыре частные компании, которые занимаются инвестициями пенсионных активов:

АО "Halyk Global Markets";

АО "Сентрас Секьюритиз";

АО "BCC Invest";

АО "Jusan Invest".

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 8,9 млрд тенге.

Какие УИП понесли убытки

Инвестиционная деятельность сопровождается финансовыми рисками. Частные управляющие не исключение: не вся их инвестиционная деятельность приносила прибыль в 2022 году.

Так, например, Halyk Global Markets на 1 мая 2022 года управляет пенсионными активами на сумму 2,5 млрд тенге. С начала своей инвестиционной деятельности показала доходность в 5,55%, однако за четыре месяца текущего года показала и убытки в 2,64%. В денежном выражении потери составили 72,06 млн тенге.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

У "Сентрас Секьюритиз" на 1 мая 2022 года находится в управлении 893,25 млн тенге. С начала 2022 года данный УИП показал убытки в 4,26%, что в денежном выражении равно 40,17 млн тенге.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

По состоянию на 1 мая 2022 года пенсионные активы под управлением BCC Invest достигли объема 1,43 млрд тенге. Данный управляющий также понес некоторые убытки: за четыре месяца текущего года они составили 35,92 млн тенге, или 2,07%.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

На этом фоне неплохие показатели у Jusan Invest. У данного УИП самый большой объем пенсионных активов. На 1 мая в доверительном управлении у него находится 4,06 млрд тенге. За 4 месяца 2022 года инвестиционная деятельность показала доходность в 1,38%, что в денежном эквиваленте равняется 35,3 млн тенге.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Стоит отметить, что, несмотря на убыточный 2022 год, все управляющие показывают общий рост пенсионных активов, которые находятся у них в доверительном управлении.

Впрочем, самим вкладчикам, которые передали в доверительное управление свои пенсионные накопления, переживать не стоит. Управляющие инвестиционными портфелями гарантируют сохранность средств своих клиентов и, в случае неудачных инвестиций, по закону обязаны возместить убытки за свой счет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1971576-chastnye-upravlyayuschie-terpyat-ubytki-s-pensionnyh-aktivov-kazahstantsev/