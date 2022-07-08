Глава Минтруда ответила на предложение о снижении пенсионного возраста

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Глава Минтруда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с "активистами за снижение пенсионного возраста" и ответила на их предложения, сообщает официальный сайт министерства.

Дуйсенова встретилась с представителями "Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет".

Во время встречи министр рассказала, что рабочая группа тщательно изучила предложения активисток. При этом были учтены следующие факторы:

постепенное сворачивание системы солидарных пенсий, получаемых за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы;

уровень доходов женщин старше 50 лет в различных секторах экономики;

данные по прогнозным размерам пенсий женщин при раннем выходе на заслуженный отдых с учетом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Дуйсенова подчеркнула, что для казахстанцев, которые не имеют трудового стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

Тем не менее такое право у казахстанцев есть. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Министр также рассказала о новых подходах, выработанных для улучшения пенсионного обеспечения граждан.

"Во-первых, мы выступили с инициативой изменения параметров при назначении базовой и солидарной пенсий. Сейчас наши предложения рассматриваются в других заинтересованных госорганах, если они будут поддержаны, это позволит увеличить размеры пенсионных выплат из бюджета уже со следующего года. Положительный эффект почувствуют и действующие пенсионеры, и те, кто выйдет на заслуженный отдых в будущем.

Во-вторых, мы пересматриваем механизмы проекта "Серебряный возраст", чтобы обеспечить наибольшую занятость женщин предпенсионного возраста. В частности, мы планируем увеличить срок участия в проекте до 3 лет и предусматриваем специальные направления для трудоустройства женщин с частичным субсидированием их зарплаты за счет бюджета.

Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе. Особенно важно это для женщин, имеющих маленький трудовой стаж и, соответственно, незначительные накопления в ЕНПФ", - поделилась глава Минтруда.

Напомним, ранее министерство представило три сценария введения нового пенсионного взноса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1977492-glava-mintruda-otvetila-na-predlozhenie-o-snizhenii-pensionnogo-vozrasta/