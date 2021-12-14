Как перевести пенсионные излишки в «Отбасы банк»: пошаговая инструкция

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев выше порога достаточности теперь могут быть использованы для жилищных вкладов. О том, как перевести средства из ЕНПФ на свой депозит, читайте в материале NUR.KZ.

10 декабря текущего года был подписан указ о переводе изъятых пенсионных накоплений казахстанцев на депозитные счета в "Отбасы банке".

Действовать данная мера начнет уже с 16 декабря 2021 года, сообщили в пресс-службе "Отбасы банка".

То есть, казахстанцы даже во время праздничных дней смогут использовать пенсионные излишки, чтобы накопить на жилье.

Для перевода своих накоплений в "Отбасы банк" нужно воспользоваться платформой www.enpf-otbasy.kz.

Также необходимо заранее открыть жилищный депозит и специальный счет в "Отбасы банке", который можно оформить онлайн.

Казахстанцам также следует проверить свой пенсионный счет на наличие достаточных накоплений.

Иллюстративное фото: Freepik / prostooleh

Как перевести излишки на депозит

Нужная кнопка "Пополнить вклад в Отбасы банке" должна будет появиться на сайте www.enpf-otbasy.kz 16 декабря 2021 года.

Как только эта функция появится на платформе, казахстанцам нужно будет авторизоваться с использованием ЭЦП.

Далее в личном кабинете нужно проверить наличие депозита, специального счета. Придется открыть их, если это не было сделано заранее.

После этого на платформе будет сформирована и отправлена заявка в ЕНПФ на перевод пенсионных излишков. Срок рассмотрения составит 5 рабочих дней.

Далее деньги поступят на специальный счет казахстанцев в "Отбасы банке", после чего будут автоматически перечислены на жилищный депозит.

На эти средства будут распространяться те же правила вознаграждений, что и на обычные жилищные сбережения.

В результате казахстанцы смогут:

пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения недвижимости. Ипотеку необходимо оформить в течение трех лет;

приобрести земельный участок для строительства индивидуального дома или построить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

Иллюстративное фото: Freepik

Если уже подали заявку на снятие денег

Напомним, что, если вкладчики уже подали заявку на снятие части пенсионных накоплений, то они смогут поменять цель изъятия.

Однако сроки подтверждения цели использования сократились до 20 рабочих дней.

Допустим, пенсионные излишки имеются, но сейчас их сумма недостаточна для оформления ипотеки. При этом заявка на их изъятие уже была подана.

В этом случае казахстанцы смогут спокойно перевести эти средства на свой счет в "Отбасы банк", чтобы вместе с другими накоплениями приобрести жилье.

Казахстанцам следует помнить, что деньги из ЕНПФ нельзя:

снять с жилищного депозита. А если закрыть вклад, то они будут переведены обратно в пенсионный фонд;

уступать их и вклад своим близким: иначе излишки также вернут в ЕНПФ;

снимать и обналичивать при делении депозита: можно изымать только собственные накопления и вознаграждение банка, премию государства;

продавать вместе с депозитом;

использовать данный вклад в качестве депозита-гаранта третьего лица.

При этом, казахстанцам дается 3 года на покупку жилья с использованием пенсионных излишков. После этого срока деньги также будут возвращены в ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946894-kak-perevesti-pensionnye-izlishki-v-otbasy-bank-poshagovaya-instruktsiya/