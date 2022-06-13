Назван средний размер пенсии в Казахстане

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Средний размер пенсии в Казахстане с начала 2022 года составляет около 105 тысяч тенге. Май не стал исключением. При этом с 1 апреля пенсии должны были поднять. Когда ждать повышения, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с 1 января по 1 июня 2022 года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,2 трлн тенге.

В мае 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,2 млрд тенге.

При этом по состоянию на начало месяца численность пенсионеров составляет 2,2 миллиона человек.

Средний размер государственных пенсионных выплат с учетом базовой и солидарной составляющих в мае был равен 105 189 тенге.

Отметим, что такой же показатель был зафиксирован в апреле. Около 105 тысяч тенге казахстанские пенсионеры в среднем получали и по итогам марта, а также в первый месяц текущего года.

Когда повысят пенсии

Между тем, напомним, что с 1 апреля текущего года было решено увеличить размеры прожиточного минимума, минимальной пенсии и других расчетных показателей в Казахстане.

Но ни в апреле, ни в мае увеличенных выплат так никто из пенсионеров не получил, потому что изменения в закон о республиканском бюджете были подписаны только в середине прошлого месяца.

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Поэтому повышенные пенсии и пособия казахстанцы начали получать с июня. По итогам этого месяца, наверняка, будет отмечен и рост среднего показателя.

Как назначается государственная пенсия

Напомним, что государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Туда включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума, или 20 191 тенге с 1 апреля текущего года.

Далее за каждый год сверху размер базовой выплаты увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%, а при стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума или 37 389 тенге в 2022 году.

Размеры второй составляющей - пенсионной выплаты по возрасту или солидарной пенсии - в свою очередь зависят от трудового стажа получателя по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Также отметим, что в вышеописанной статистике не учтены пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), которые выплачиваются за счет накоплений вкладчика ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1973804-nazvan-sredniy-razmer-pensii-v-kazahstane/