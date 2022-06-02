Повышенные пенсии и пособия начнут получать казахстанцы с июня

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С июня казахстанцы начнут получать повышенные пенсии и пособия, которые были обещаны еще 1 апреля. Как изменятся размеры выплат и будут ли доплаты за предыдущие месяцы, узнали журналисты NUR.KZ.

Повышение пенсий и пособий произошло из-за внепланового увеличения месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ) в апреле. Несмотря на то, что казахстанцы должны были получать повышенные выплаты еще с апреля, этого не произошло.

В Государственной Корпорации “Правительство для граждан” напомнили, такая ситуация произошла из-за того, что сам приказ о повышении размеров выплат был подписан лишь месяц спустя - 12 мая 2022 года.

Именно тогда вышел закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы”. Согласно ему, с 1 апреля пенсии и пособия казахстанцев будут увеличены.

Как изменятся размеры выплат

С учетом инфляции размеры солидарных пенсий и некоторых социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) были дополнительно проиндексированы на 4%.

Повышение также коснулось базовой пенсии и государственных пособий. Они также были увеличены на 4% из-за увеличения МРП и ПМ в апреле.

Таким образом, согласно закону, с 1 апреля были увеличены следующие показатели:

месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат – в размере 3 180 тенге;

минимальная пенсия – 48 032 тенге;

прожиточный минимум (ПМ) – 37 389 тенге;

минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге.

Повышенную пенсию и пособия казахстанцы начнут получать с июня 2022 года. Всего будет увеличено порядка 6,6 млн выплат. Напомним, из-за запоздалого повышения размеров пенсий, пособий и социальных выплат казахстанцев ждут доплаты за апрель и май.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1972159-povyshennye-pensii-i-posobiya-nachnut-poluchat-kazahstantsy-s-iyunya/