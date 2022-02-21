Озвучен средний размер пенсии в Казахстане

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Во второй половине прошлого года средний размер пенсии казахстанцев из государственного бюджета совсем немного недотягивал до 100 тысяч тенге. А уже в январе эта отметка была уверенно пройдена. Сколько в среднем получили казахстанские пенсионеры, узнали журналисты NUR.KZ.

Сколько было выплачено пенсионерам в январе

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в январе 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,7 млрд тенге. Из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, пенсионных выплат по возрасту (солидарной пенсии) – 163,4 млрд тенге.

Численность пенсионеров при этом составила 2,25 млн человек. А средний размер пенсионных выплат с учетом базовой и солидарной пенсий составил 105 291 тенге.

Отметим, что в данной статистике не учитывается средний размер пенсионных выплат из ЕНПФ.

При этом, напомним, что, если в первые пять месяцев прошлого года казахстанские пенсионеры из госбюджета в среднем получали чуть больше 100 тысяч тенге, то во втором полугодии средний размер пенсии не превышал этот порог.

Почему увеличилась пенсия

Отметим, что показатели прожиточного минимума, месячного расчетного показателя (МРП) и минимальной пенсии в начале каждого года индексируются на 5%-7%.

Например, базовая пенсия равна 54% от прожиточного минимума, который с 1 января был увеличен на 5% до 36 018 тенге. Минимальная базовая пенсионная выплата соответственно выросла до 19 450 тенге.

Также на 5% увеличился размер МРП (3 063 тенге), от которого зависит максимальный размер солидарной пенсии. И на 7% увеличили минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту – до 46 302 тенге.

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Все эти увеличения в результате повлияли и на средний размер пенсионных выплат из госбюджета, которые казахстанцы получили в начале наступившего года.

Какой размер у максимальной пенсии

Теперь рассмотрим, как размер пенсии зависит вышеперечисленных показателей.

Каждый казахстанец, независимо от стажа работы, может получать базовую пенсию. Если рабочий стаж 10 и менее лет, то ее минимальный размер составит 19 450 тенге.

За каждый год сверх 10 лет, размер базовой пенсии увеличивается на 2% пока не достигнет максимального размера – одного прожиточного минимума или 36 018 тенге в текущем году.

У большинства современных пенсионеров также имеется стаж, наработанный до 1998 года. Если он более полугода, то к базовой пенсии добавляется пенсионная выплата по возрасту (солидарная составляющая).

Минимальная солидарная пенсия, которая в этом году равна 46 302 тенге, назначается пенсионерам с рабочим стажем до 1998 года 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Если стаж меньше, то размер минимальной солидарной пенсии уменьшается пропорционально ему.

В целом он зависит не только от трудового стажа, но и от среднемесячной зарплаты пенсионера в предпенсионный период.

Максимальный размер солидарной пенсии может быть не более 75% от 46 МРП или 105 673,5 в 2022 году.

Таким образом максимальная пенсия из госбюджета, которую казахстанские пенсионеры смогут получать в этом году, составит не более 141 691,5 тенге без учета надбавок.

При этом напомним, что у пенсионных выплат из ЕНПФ нет ограничений по максимальному размеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1957048-ozvuchen-sredniy-razmer-pensii-v-kazahstane/