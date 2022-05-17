Средний размер пенсии из госбюджета составил 105 тысяч тенге в Казахстане

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Средний размер пенсии из госбюджета, то есть за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, в апреле текущего года составил более 105 тысяч тенге. Что входит в эту сумму и какие минимальные и максимальные размеры у пенсии, читайте в материале NUR.KZ.

Средняя пенсия из госбюджета

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, на первое мая 2022 года в стране числится 2,2 миллиона пенсионеров.

С января по апрель из республиканского бюджета на выплату пенсий было направлено 939,3 миллиарда тенге, а в апреле - 234,4 миллиарда тенге. Из них 71,3 миллиарда тенге ушло на выплату базовых пенсий и 163,1 миллиарда тенге - солидарных пенсионных выплат.

В результате средний размер пенсии из госбюджета, включая базовую и солидарную выплаты, составил 105 193 тенге.

Выплаты из ЕНПФ при расчете не учитывались, так как они выплачиваются не из госбюджета, а с баланса индивидуальных пенсионных счетов казахстанцев.

Составляющие пенсии из госбюджета

Пенсия казахстанцев состоит из нескольких частей: базовой, солидарной пенсии и пенсионной выплаты из ЕНПФ.

Первые две части выплачиваются пенсионерам из государственного бюджета, а третья – из собственных накоплений граждан.

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Все казахстанские пенсионеры, независимо от того, есть ли у них накопления в ЕНПФ, должны получать базовую пенсию. Напомним, что с 1 апреля ее минимальный размер равен 20 191 тенге. Это 54% от прожиточного минимума, который также вырос - до 37 389 тенге.

Базовый минимум получают пенсионеры со стажем участия в пенсионной системе менее 10 лет. За каждый год выше размер базовой пенсии увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже 20 лет базовая пенсия составляет 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%, а при стаже 33 года и более она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Минимальная пенсия по возрасту (солидарная) также выросла с 1 апреля и теперь составляет 48 032 тенге. Но в полном объеме ее получают пенсионеры с трудовым стажем до 1998 года не менее 25 лет - для мужчин и 20 лет - для женщин. Если трудовой стаж меньше, то минимальная пенсия уменьшается пропорционально ему.

Размер солидарной пенсии также зависит от средней зарплаты пенсионера. При этом он не может быть выше 75% от 46 МРП. Это 109 710 тенге на текущий момент.

Таким образом, минимальная пенсия из госбюджета теперь равна 20 191 тенге, а максимальная – 147 099 тенге.

Несмотря на то, что пенсии подняли с 1 апреля, казахстанцы в этом месяце не получили увеличенные выплаты. Поэтому с очередной «получкой» их ждут доплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1969704-sredniy-razmer-pensii-iz-gosbyudzheta-sostavil-105-tysyach-tenge-v-kazahstane/