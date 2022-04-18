Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на 1 апреля

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане на данный момент проживает более двух миллионов пенсионеров. Все они получают государственную пенсию. Сколько с начала года было совершено пенсионных выплат и чему равна средняя пенсия в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в марте 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,8 млрд тенге. Из этой суммы на выплаты базовой пенсии было выделено 71,4 млрд тенге, а на выплаты солидарной - 163,4 млрд тенге.

Всего же с начала года было выплачено 704,9 млрд тенге более чем 2,245 млн человек. Средний размер пенсии, с учетом базовой выплаты, на 1 апреля 2022 года составил 105 344 тенге.

Почему пенсия делится на базовую и солидарную

Государственная пенсия в Казахстане делится на два вида:

на базовую - которую получают абсолютно все граждане, которые достигли пенсионного возраста. Размер базовой пенсии зависит от стажа;

на солидарную - которую получают только те граждане, у которых есть не менее шести месяцев стажа до 1 января 1998 года. Но в полном объеме она выплачивается при трудовом стаже до 1998 года 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин. При этом размер солидарной части будет зависеть от средней зарплаты.

Солидарная и базовая пенсии при выплате складываются. Существование двух разных пенсий связано с переходом Казахстана на накопительную систему пенсий в 1998 году. В будущем солидарная пенсия будет упразднена.

Что влияет на размер пенсий

Базовая пенсия зависит от стажа участия в пенсионной системе. Чем он выше, тем больше базовая пенсия. Если стаж равен десяти годам и менее, или же вовсе отсутствует, то базовая пенсия в таком случае будет равна 54% от величины прожиточного минимума.

Каждый отработанный год сверх 10 лет получатель будет получать прибавку в 2%. Таким образом, чтобы получать пенсию, равную 100% от прожиточного минимума, гражданин должен иметь стаж минимум 33 года. Все последующие годы работы не будут давать прибавку к выплатам.

Солидарная пенсия рассчитывается иначе. Она равна 60% от среднемесячного дохода за любые три года подряд с 1 января 1998 года и до дня выхода на пенсию.

В расчет при этом берется доход не выше 46 МРП (в 2022 году он равен 3063 тенге). То есть, солидарная пенсия не может быть выше 140 898 тенге. При этом у нее есть также и нижний предел, который не может быть меньше минимальной пенсии на текущий год (в 2022 году она равняется 46 302 тенге).

Стоит отметить, что в данной статистике учитывалась только государственная пенсия. Граждане, у которых есть пенсионные накопления в ЕНПФ, также получают выплаты и из него. Каждый работодатель обязан делать пенсионные отчисления за своих наемных работников в размере 10% от оклада.

Поэтому, чтобы не полагаться только на государственную пенсию, необходимо делать пенсионные взносы в ЕНПФ. Чем регулярнее и в полном объеме будут проводиться отчисления, тем больше будет пенсия в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1965532-ozvuchen-sredniy-razmer-pensii-v-kazahstane-na-1-aprelya/