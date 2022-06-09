Снизить возраст выхода на пенсию для женщин Казахстана предложила депутат

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Депутат Сената Дана Нуржигит на пленарном заседании палаты рассказала, почему целесообразно в Казахстане снизить пенсионный возраст не только для тех, кто занят в тяжелых условиях, но и для женщин, передает корреспондент NUR.KZ.

Дана Нуржигит сообщила, что через социальные сети в ее адрес поступает ежедневно более десятка обращений.

"В 2015 году, когда был принят закон, касающийся изменения возраста выхода на пенсию, за основу был взят средний возраст в Казахстане. В то время он составлял 73 года. В 2021 году этот показатель был принят как 70 лет.

По данным ООН, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане в 2022 году прогнозируется как 78 лет для женщин и 70 для мужчин. Однако из-за пандемии эти показатели сменились.

На самом деле нет точной информации относительно того, каковы прогнозы на сегодня. На мой взгляд, такие неконкретные, недостоверные сведения, то есть сомнительные показатели, не могут служить основанием для принятия социально значимого закона", - отметила она.

Ссылаясь на данные Бюро нацстатистики, Нуржигит сообщила, что в 2020 году смертность увеличилась на 22% по сравнению с 2019 годом, и в последующие годы этот процесс не прекращался.

"Пенсионная реформа 2015 года, основанная на мировых прогнозах, совершенно не соответствует сегодняшней ситуации в Казахстане.

Семь лет назад было сказано, что в мире увеличивается число лиц преклонного возраста и уменьшается число трудоспособных. Однако из-за пандемии, социально-экономического кризиса эти предположения оказываются неправильными", - заявила депутат.

Еще одна причина - безработица, особенно молодежная.

Согласно данным, которые привела мажилисвумен, в первом квартале 2021 года доля молодежи в возрасте от 15 до 28 лет, ищущей работу более одного года, составила 8350 человек. А в первом квартале 2022 года этот показатель составил 9262 человека, что означает рост на 10%.

"Куда мы их будем трудоустраивать? Говоря иначе, если граждане будут работать до 60-63 лет в соответствии с сегодняшним пенсионным законодательством, они не будут освобождать рабочие места.

В таком случае для молодого поколения не будет рабочих мест.

Мы знаем, что в последнее время правительство рассматривает вопросы пенсионной сферы и занимается пересмотром пенсионного возраста для людей, занятых на тяжелых работах.

Моя совесть не позволяет не упомянуть о пожеланиях женщин по изменению пенсионного возраста. Согласно данным просьбам, прошу установить пенсионный возраст для женщин - 58 лет. А если женщина готова дальше работать, то рассматривать это ее правом воли", - резюмировала Дана Нуржигит.

Напомним, в конце мая глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова заявляла, что снижение пенсионного возраста в Казахстане приведет к снижению пенсионных выплат.

В начале апреля депутаты предложили снизить пенсионный возраст женщинам до 58 лет. Вице-премьер Ералы Тугжанов позже сообщил, что правительство рассмотрит этот вопрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973365-snizit-vozrast-vyhoda-na-pensiyu-dlya-zhenschin-kazahstana-predlozhila-deputat/