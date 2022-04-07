Новые размеры МРП, прожиточного минимума и пенсии озвучили в Казахстане

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Уже в апреле в Казахстане обещали увеличить пенсии и пособия. Их размеры рассчитываются на основе прожиточного минимума (ПМ), месячного расчетного показателя (МРП) и минимальной пенсии. На сколько планируют увеличить данные показатели, узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что, в связи с изменением коридора инфляции от 8 до 10%, в Казахстане было решено дополнительно проиндексировать размеры пенсий и пособий еще на 4%.

Первое увеличение в текущем году было осуществлено с 1 января.

Таким образом пенсии и пособия в новом размере уже в апреле должны получить более четырех миллионов казахстанцев.

Для этого в первую очередь было необходимо изменить размеры прожиточного минимума, минимальной пенсии и месячного расчетного показателя.

Проект с соответствующими изменениями и дополнениями в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» сегодня был опубликован на портале «Открытые НПА».

В нем указано, что с 1 апреля 2022 года минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты планируется установить на уровне 20 191 тенге (сейчас он равен 19 450 тенге).

Минимальный размер солидарной пенсии, согласно предлагаемым поправкам, будет равен 48 032 тенге (сейчас - 46 302 тенге).

Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей - 3 180 тенге (с 1 января 2022 года МРП равен 3 063 тенге).

А величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат планируется установить на уровне 37 389 тенге (36 018 тенге на текущий момент).

Также обновленным законом предусмотрено повышение на 4% уже назначенных пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1964008-novye-razmery-mrp-prozhitochnogo-minimuma-i-pensii-ozvuchili-v-kazahstane/