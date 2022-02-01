Сколько казахстанцев получили выплаты в поддержку работающего населения

Иллюстративное фото: pixabay.com

Выплаты из фонда соцстрахования полагаются работающим гражданам, за которых работодатели перечисляют социальные отчисления. Сколько казахстанцев получили такие выплаты в 2021 году, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК, социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по итогам прошлого года получили 1,1 млн человек. Их общая сумма составила 338,8 млрд тенге.

1. На случай утраты трудоспособности выплаты из ГФСС назначаются только участнику системы обязательного социального страхования в дополнение к государственному социальному пособию по инвалидности, выплачиваемому из средств бюджета.

Напомним, что такая денежная помощь назначаются человеку, который по причине болезни или произошедшего с ним несчастного случая не может осуществлять деятельность по своей специальности. Ему необходимо пройти медико-социальную экспертизу для установления той или иной степени инвалидности, которую учтут при расчете пособия и соцвыплаты.

В 2021 году выплату по утрате трудоспособности получили 94,7 тыс. человек. Им было переведено 26,9 млрд. тенге.

2. На случай потери кормильца выплаты назначаются так называемым иждивенцам (дети, супруг/супруга, родители, братья/сестры, внуки, дедушки/бабушки) умершего участника системы обязательного страхования в дополнение к государственному социальному пособию по потере кормильца, выплачиваемому из средств бюджета.

За назначением выплаты можно обратиться в госкорпорацию "Правительство для граждан" (центры обслуживания населения).

В 2021 году выплату получили 57,7 тыс. человек на общую сумму 17,7 млрд тенге.

3. На случай потери работы социальная выплата из ГФСС назначается участнику системы соцстрахования, который остался без работы вне зависимости от причины и зарегистрировался в качестве безработного через Электронную биржу труда или портал Электронного правительства.

Напомним, что из ГФСС на этот случай выплачивается 40% от потерянного дохода (средняя сумма за последние два года) в течение от одного до шести месяцев в зависимости от стажа участия в системе соцстрахования.

В 2021 году эту выплату получили 105,7 тыс. человек на общую сумму 16,2 млрд тенге.

4. На случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) соцвыплаты из ГФСС назначаются работающим женщинам, участвующим в системе обязательного социального страхования, на основании листа временной нетрудоспособности по беременности и родам, отмеченного работодателем.

Размер выплаты зависит от доходов за последние 12 месяцев и количества дней нетрудоспособности, согласно больничному листу.

В 2021 году единовременную выплату получили 225,5 тыс. будущих мам на общую сумму 123,6 млрд тенге.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, что самозанятые казахстанки, оплачивающие единый совокупный платеж (ЕСП), также могут получить социальные выплаты, самостоятельно обратившись в "Правительство для граждан".

Для работающих казахстанок выплаты могут быть назначены в проактивном формате (без обращения в госорганы и организации). Для этого работодателю необходимо зарегистрировать факт выхода работницы в социальный отпуск по беременности и родам в личном кабинете на портале Электронной биржи труда.

5. На случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года выплаты также назначаются участницам социального страхования. Размер их составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние 24 месяца работы.

Минимальный размер выплаты установлен на уровне государственного пособия за ребенком до года с дополнительным перечислением к этой сумме обязательных пенсионных взносов.

Напомним, что размер госпособия в 2022 году составляет:

на первого ребенка — 17 643 тенге (5,76 МРП);

на второго ребенка — 20 859 тенге (6,81 МРП);

на третьего ребенка — 24 044 тенге (7,85 МРП);

на четвертого и более ребенка — 27 261 тенге (8,9 МРП).

Максимальный размер выплаты не может превышать 40% от семикратного размера минимальной заработной платы (в 2022 году – 168 тыс. тенге).

В 2021 году ежемесячные социальные выплаты по уходу за ребенком осуществлены из ГФСС 662,8 тыс. получателям на общую сумму 154,5 млрд тенге.

Отметим, что из всех вышеперечисленных соцвыплат, кроме назначенных по случаю потери кормильца, удерживаются и перечисляются на счет получателя обязательные пенсионные взносы.

Социальные выплаты могут назначаться в проактивном формате. В этом случае на мобильный телефон гражданина приходит SMS-сообщение о возможности их оформления, на которое нужно дать согласие. При этом традиционные способы подачи заявления через ЦОН по месту жительства тоже действуют для тех, кому удобнее подавать документы в бумажной форме.

Напомним, что с первого января 2022 года были увеличены размеры соцвыплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере дохода в связи с уходом за ребенком до одного года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1953973-skolko-kazahstantsev-poluchili-vyplaty-v-podderzhku-rabotayuschego-naseleniya/