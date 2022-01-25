Максимальная пенсионная выплата превысила 700 тысяч тенге в Казахстане

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Пенсионный фонд подвел итоги прошедшего года, в результате чего было выявлено увеличение ключевых финансовых показателей. Сколько денег было выплачено из ЕНПФ и на какие нужды, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) подвели итоги 2021 года, указав ключевые показатели прошлого периода.

На 1 января текущего года пенсионных накоплений на счетах вкладчиков ЕНПФ было сформировано на общую сумму 13,1 трлн тенге. За год эта сумма увеличилась на 1% или 156,6 млрд тенге.

Сформировалось общее количество накоплений за счет:

обязательных пенсионных взносов (ОПВ) - 12,7 трлн тенге;

обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 361 млрд тенге;

добровольных пенсионных взносов (ДПВ) - 1,7 млрд тенге.

Сколько денег внесли вкладчики на пенсионные счета в прошлом году

За прошлый год вкладчики внесли на свои индивидуальные пенсионные счета (ИПС) на 255,7 млрд тенге больше, чем в 2020 году. На 1 января 2022 года на их ИПС поступили деньги в объеме порядка 1,3 трлн тенге.

Поступления по ОПВ выросли на 24% и составили 1,3 трлн тенге, по ОППВ - 55,6 млрд тенге (+19%), по ДПВ - 799 млн тенге (+48%).

Также прирост пенсионных накоплений произошел за счет инвестиционного дохода. За год он достиг уровня в 1,4 трлн тенге, а по сравнению с прошлым периодом вырос на 11% или на 138,2 млрд тенге.

Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала 2021 года составила 11,13% при инфляции в 8,4%.

Общее число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 января 2022 года составило 11,7 млн единиц. В том числе счета, сформированные за счет:

обязательных пенсионных взносов - 10 871 285 ;

; обязательных профессиональных пенсионных взносов - 547 136 ;

; добровольных пенсионных взносов - 61 604.

Сколько выплат было сделано за год из ЕНПФ

С начала года вкладчикам ЕНПФ было выплачено 2,9 трлн тенге.

Основная часть этих денег ( 2,6 трлн тенге ) была направлена на улучшение жилищных условий и лечение граждан, согласно их заявлениям.

) была направлена на улучшение жилищных условий и лечение граждан, согласно их заявлениям. Пенсионных выплат по возрасту в прошлом году было произведено на сумму 101,4 млрд тенге .

. В страховые организации было переведено порядка 60,5 млрд тенге .

. Наследственные выплаты составили 57,5 млрд тенге .

. Тем, кто покинул страну в связи с переездом на постоянное место жительства, выплатили из ЕНПФ 41,3 млрд тенге .

. На погребение было направлено 5,4 млрд тенге.

Выплаты по инвалидности составили 2,2 млрд тенге.

Среднемесячный размер выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 28 471 тенге.

Максимальная сумма ежемесячной выплаты достигла 707 326 тенге. То есть она была увеличена на 5%.

Напомним, что ранее максимальная ежемесячная выплата составляла 673 643 тенге. Размер пенсии из ЕНПФ с начала текущего года был проиндексирован на 5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952811-maksimalnaya-pensionnaya-vyplata-prevysila-700-tysyach-tenge-v-kazahstane/