Количество безработных увеличилось в Казахстане

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В ноябре выросло количество казахстанцев, получающих выплаты в связи с потерей работы, а значит, и количество безработных. Увеличилась и численность тех получателей, кому данные выплаты были назначены впервые. Все подробности в материале NUR.KZ.

Численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования на первое декабря текущего года составила 100,1 тыс. человек. Это на 5,2 тыс. получателей больше, чем было месяц назад.

Причем, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, 73,3 тыс. граждан выплата была назначена впервые. По сравнению с данными по итогам октября их стало на 3,1 тыс. человек больше.

Если казахстанца уволили с работы, то, вне зависимости от причины увольнения, он имеет право на получение социальных выплат в размере до 40% от потерянного дохода в течение от 1 до 6 месяцев. Эта мера направлена на поддержку человека, оставшегося без работы, на период ее поиска.

Размер выплаты будет зависеть от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Как уволенному работнику получить социальную выплату

Для назначения социальной выплаты, в первую очередь, необходимо получить статус официально безработного.

Для этого подается соответствующая заявка через Электронную биржу труда или портал Электронного правительства.

Заявка поступает в Центр занятости населения, и при наличии указанной вакантной должности в течение одного дня гражданину будет предложена соответствующая работа.

Если в течение трех дней не будет найдена указанная вакансия, заявителю автоматически присваивается официальный статус «безработный». Для уточнения предоставленной информации сотрудники Центра занятости могут дополнительно позвонить соискателю.

На указанный соискателем мобильный номер телефона придет сообщение с вопросом о согласии на предоставление социальной выплаты по утере работы.

Если гражданин действительно подавал заявку и до сих пор нуждается в пособии по безработице, ему необходимо ответить согласием, после чего через информационную систему автоматически будет назначена выплата.

Ранее мы рассказывали, что предприниматели стали чаще сокращать персонал, чем нанимать. Из числа опрошенных респондентов, тех, кто увольнял сотрудников было в 3,6 раза больше, чем тех, кто принимал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948744-kolichestvo-bezrabotnyh-uvelichilos-v-kazahstane/