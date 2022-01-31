Как изменились размеры социальных отчислений в текущем году в Казахстане

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От размера уплачиваемых работодателем социальных отчислений зависят размеры будущих соцвыплат. Каковы максимальные и минимальные ежемесячные платежи на 2022 год, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщают специалисты АО "Государственный фонд социального страхования" (ГФСС), в соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном страховании", максимальный размер ежемесячного объекта исчисления социальных отчислений от одного плательщика составляет 7-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

С 1 января 2022 года размер МЗП равен 60 000 тенге, соответственно, размер ежемесячного объекта исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать 420 000 тенге. То есть, это максимальный размер зарплаты, который учитывается при выплате соцотчислений и расчете соцвыплат.

Напомним, что социальные отчисления в ГФСС за работника уплачивает работодатель (за всех, кроме пенсионеров). Ставка отчислений составляет 3,5% от заработной платы. Данные отчисления также производят индивидуальные предприниматели и плательщики Единого совокупного платежа (ЕСП) в свою пользу.

Объектом для исчисления ЕСП является:

в городах республиканского и областного значения, в столице – однократный размер месячного расчетного показателя (МРП), с 2022 года – 3 063 тенге;

в других населенных пунктах – 0,5-кратный размер МРП (1 531,5 тенге).

Социальные отчисления дают право участнику системы обязательного страхования на социальные выплаты. Например, по утрате трудоспособности, потери работы, по беременности и родам, уходу за ребенком до года, по потере кормильца.

Максимальная заработная плата, которая учитывается для осуществления социальных выплат, на текущий год составляет 420 000 тенге.

Минимальный размер объекта исчисления, с которого уплачиваются соцотчисления, равен 1 МЗП, с 2022 года – 60 000 тенге. То есть, если зарплата работника за календарный месяц была меньше МЗП, то соцотчисления рассчитываются на основе установленной минимальной зарплаты.

Также напоминаем, что в целях сохранения покупательской способности с 1 января текущего года на 5% повышены размеры ежемесячных социальных выплат в связи с утратой трудоспособности, потерей кормильца и по уходу за ребенком до года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1953739-kak-izmenilis-razmery-sotsialnyh-otchisleniy-v-tekuschem-godu-v-kazahstane/