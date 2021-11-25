Как получить социальную выплату в связи с потерей работы в Казахстане

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Численность получателей социальной выплаты на случай потери работы к 1 ноября 2021 года приблизилась к 95 тысячам. Как получить данную выплату, читайте в материале Нурфин.

Как сообщают специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК, к 1 ноября 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 94,9 тыс. человек, многие из которых (70,2 тыс.) обратились за выплатой впервые в этом году.

Как получить социальную выплату

В Минтруда также напомнили, что, если гражданина уволили с работы, он имеет право, вне зависимости от причины увольнения, на получение социальной выплаты в размере до 40% от потерянного дохода в течение от 1 до 6 месяцев.

Расчет зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и уровня дохода за последние два года.

Для назначения данной выплаты в первую очередь необходимо получить статус официально безработного. Для этого подается заявка через Электронную биржу труда или портал Электронного правительства.

Заявка поступает в Центр занятости населения, и при наличии указанной вакантной должности в течение одного дня гражданину будет предложена соответствующая работа.

Если в течение трех дней не будет найдена указанная вакансия, заявителю автоматически присваивается официальный статус «безработный». Для уточнения предоставленной информации сотрудники Центра занятости могут дополнительно позвонить соискателю.

На указанный соискателем мобильный номер телефона придет сообщение с вопросом о согласии на предоставление социальной выплаты по утере работы. Если гражданин действительно подавал заявку и до сих пор нуждается в пособии по безработице, ему необходимо ответить согласием, после чего через информационную систему автоматически будет назначена выплата.

Таким образом электронные услуги упрощают многие процедуры, в том числе ускоряют подачу заявок на назначение и выплату пособий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1943858-kak-poluchit-sotsialnuyu-vyplatu-v-svyazi-s-poterey-raboty-v-kazahstane/