Сколько казахстанцев получат соцвыплаты в увеличенном размере

С начала года были повышены некоторые социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. С чем связано данное повышение, и сколько получателей могут претендовать на повышенные выплаты, читайте в материале NUR.KZ.
Согласно сообщению пресс-центра Министерства труда и социальной защиты населения РК, с 1 января текущего года 347,7 тыс. человек были увеличены размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
В частности, были повышены размеры трех ежемесячных социальных выплат на случай:
- утраты трудоспособности (75 130 получателей),
- потери кормильца (52 096 получателей),
- потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года (220 462 получателей).
Такие выплаты осуществляются за счет активов ГФСС. Их могут оформить занятые казахстанцы, чьи работодатели перечисляли социальные отчисления, рассчитанные на основе дохода работника.
Выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца являются долгосрочными. Первая выплачивается пока человек не восстановит трудоспособность либо не достигнет пенсионного возраста. А вторая - пока дети не достигнут совершеннолетия, а студенты очной формы обучения 23 лет.
В целях повышения покупательной способности таких выплат их ежегодно увеличивают на 5%.
Напомним, что кроме данных соцвыплат для их получателей и других казахстанцев предусмотрены аналогичные государственные пособия за счет бюджетных средств (при их назначении размеры соцотчислений не учитываются). С начала года они также были увеличены на 5%.
А социальная выплата в связи с потерей дохода по уходу за ребенком до одного года составляет 40% от среднего дохода за последние 24 месяца. Минимальный размер этой соцвыплаты не может быть меньше размера ежемесячного государственного пособия, установленного в зависимости от очередности рожденного ребенка.
В связи с увеличением размера МРП (в 2022 году 3 063 тенге) выплата из госбюджета также была увеличена на 5%. Соответственно выросли и минимальные размеры аналогичных соцвыплат из ГФСС.
Также напомним если у граждан наступили основания для назначения соцвыплат из ГФСС с 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения в стране, заявитель сможет подать документы в течение месяца после завершения объявленного ЧП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1953447-skolko-kazahstantsev-poluchat-sotsvyplaty-v-uvelichennom-razmere/