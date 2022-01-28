Сколько казахстанцев получат соцвыплаты в увеличенном размере

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С начала года были повышены некоторые социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. С чем связано данное повышение, и сколько получателей могут претендовать на повышенные выплаты, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно сообщению пресс-центра Министерства труда и социальной защиты населения РК, с 1 января текущего года 347,7 тыс. человек были увеличены размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В частности, были повышены размеры трех ежемесячных социальных выплат на случай:

утраты трудоспособности ( 75 130 получателей ),

), потери кормильца ( 52 096 получателей ),

), потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года (220 462 получателей).

Такие выплаты осуществляются за счет активов ГФСС. Их могут оформить занятые казахстанцы, чьи , рассчитанные на основе дохода работника.

Выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца являются долгосрочными. Первая выплачивается пока человек не восстановит трудоспособность либо не достигнет пенсионного возраста. А вторая - пока дети не достигнут совершеннолетия, а студенты очной формы обучения 23 лет.

В целях повышения покупательной способности таких выплат их ежегодно увеличивают на 5%.

Напомним, что кроме данных соцвыплат для их получателей и других казахстанцев предусмотрены аналогичные государственные пособия за счет бюджетных средств (при их назначении размеры соцотчислений не учитываются). С начала года они также были увеличены на 5%.

А социальная выплата в связи с потерей дохода по уходу за ребенком до одного года составляет 40% от среднего дохода за последние 24 месяца. Минимальный размер этой соцвыплаты не может быть меньше размера ежемесячного государственного пособия, установленного в зависимости от очередности рожденного ребенка.

В связи с увеличением размера МРП (в 2022 году 3 063 тенге) выплата из госбюджета также была увеличена на 5%. Соответственно выросли и минимальные размеры аналогичных соцвыплат из ГФСС.

Также напомним если у граждан наступили основания для назначения соцвыплат из ГФСС с 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения в стране, заявитель сможет подать документы в течение месяца после завершения объявленного ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1953447-skolko-kazahstantsev-poluchat-sotsvyplaty-v-uvelichennom-razmere/