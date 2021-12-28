Какую пенсию получают и как долго живут пенсионеры в разных странах

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В каких странах пенсионеры живут дольше, с какого возраста выходят на заслуженный отдых и на какую пенсию они могут рассчитывать, читайте в материале NUR.KZ.

Проанализировав данные из открытых источников, специалисты компании по страхованию жизни Freedom Finance Life узнали, где в мире созданы самые лучшие условия для пенсионеров, и для чего некоторые страны ежегодно повышают пенсионный возраст.

На данный момент в мире проживает 1 млрд человек в возрасте от 60 лет. Количество людей в этой возрастной группе постоянно растет и к 2050 году может достигнуть 1,5 млрд человек.

Где платят самые большие пенсии

Самые высокие пенсии, в соотношении средней по стране заработной платы к средней пенсии, выплачивают в Турции, Японии и Канаде. В первой стране средние показатели пенсии и зарплаты почти равны, а в двух остальных пенсия почти в два раза меньше зарплаты.

Казахстан обогнал соседнюю Россию и оказался на девятом месте в рейтинге с коэффициентом заработной платы к пенсии 2,64. В России средняя зарплата больше пенсии в 3,17 раза.

В Южной Корее наблюдается самый большой разрыв - пенсия здесь в 7,95 раза меньше средней зарплаты. Почти такое же отношение в одной из стран с самой высокой в мире зарплатой - Сингапуре (7,8).

Если суммы пенсионных выплат перевести в тенге, то в среднем самую большую пенсию в денежном выражении платят в Норвегии (1 006 000 тенге), Канаде (827 000 тенге) и Израиле (732 600 тенге).

Самые маленькие пенсии наблюдаются в Индии - в среднем, 13 100 тенге. Второе место с конца разделили Россия и Бразилия - по 94 000 тенге.

В Казахстане средний размер пенсионных выплат на 1 декабря текущего года составлял 99 726 тенге.

Инфографика: Freedom Finance Life

В каком возрасте выходят на пенсию в разных странах

Возраст выхода на пенсию в мире варьируется для мужчин от 60 до 67 лет, для женщин – от 55 до 67 лет.

Раньше всех остальных на пенсию выходят китайцы: женщины - в 55 лет, мужчины - в 60 лет. У россиян пенсионный возраст до 2019 года был такой же, как в Китае, но на данный момент идет постепенный переход к его увеличению. В 2021 году он составляет 56,5 года для женщин и 61,5 года - для мужчин.

Возраст выхода на пенсию в Турции считается также достаточно низким по мировым нормам: мужчины идут на заслуженный отдых в 60 лет, женщины - в 58 лет.

В Индии для мужчин и женщин пенсионный возраст одинаков и составляет 60 лет.

Позже всех выходят на пенсию мужчины в Италии, Израиле и США - не ранее чем в 67 лет. Причем пенсионный возраст для итальянских мужчин и женщин одинаков - так же, как и в Австралии, где на пенсию представители обоих полов выходят в 66 лет.

Женщины выходят на пенсию в 65 лет в таких развитых странах, как США, Канада и Германия. В Великобритании и Австрии они начинают получать пенсию еще позже - в 66 лет.

В какой стране самая высокая продолжительность жизни

Самая большая продолжительность жизни в Сингапуре, Израиле, Италии, Швейцарии, Японии, Южной Корее и Канаде. В этих странах средняя продолжительности жизни у мужчин – 80-82 года, у женщин – 83-86 лет.

Наименьшая продолжительность жизни мужчин и женщин зафиксирована в России (68 и 78 лет), Индии (69 и 72 года) и Казахстане (70 и 77 лет).

Уже будучи пенсионерами, дольше всех живут мужчины во Франции, средняя продолжительность жизни которых после выхода на пенсию в 62 года составляет еще 22 года. Такой же показатель и у женщин Израиля.

Самый большой показатель среднего количества лет жизни после выхода на пенсию у женщин в Китае - 25 лет, что совсем немного, исходя из того, что на пенсию они выходят в 55 лет.

Получается, что самый значительный показатель у женщин пенсионного возраста из Южной Кореи, которые, выйдя на пенсию в 62 года, в среднем после нее живут еще 24 года.

Меньше всего живут мужчины пенсионного возраста в Бразилии – всего 6 лет, в Казахстане и США этот показатель равен 7 годам. Женщины пенсионного возраста меньше всех живут в Индии - в среднем 12 лет.

Инфографика: Freedom Finance Life / открытые источники

Причина повышения пенсионного возраста

В мире появилась тенденция ежегодно повышать пенсионный возраст. Такая реформа была проведена во Франции, России и других странах. Например, Китай планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет к 2045 году.

В Казахстане так же, начиная с 2018 года, проходит равномерное повышение пенсионного возраста для женщин на полгода. К 2027 году пенсионный возраст для всех казахстанцев будет одинаков - 63 года.

В 2021 году на пенсию выходят женщины в возрасте 60 лет, а с 2022 года на пенсию начнут выходить женщины в возрасте 60,5 лет.

Одной из главных причин проведенной реформы стало увеличение продолжительности жизни людей. В мире средняя продолжительность жизни за 70 лет увеличилась на 23 года.

К тому же, произошел рост количества пенсионеров, а количество работоспособного населения, наоборот, снизилось.

Такое неравномерное распределение работающего и неработающего населения ведет к экономическим проблемам в стране, к снижению темпов роста ВВП и ухудшению уровня жизни в целом.

Как можно выйти на пенсию раньше положенного возраста

Вместе с изменением пенсионного возраста появились добровольные накопительные пенсионные программы, которые предоставляют социальные фонды, страховые компании и другие частные финансовые организации.

Такие программы есть в США, Канаде, Бразилии, Германии, Италии, Швейцарии, России и других государствах. По большей части они направлены на то, чтобы люди получали пенсионные выплаты раньше наступления пенсионного возраста.

В Казахстане – это пенсионный аннуитет. То есть, казахстанцы могут заключить договор со страховой компанией и, при достаточности пенсионных накоплений, начать получать пенсионные выплаты на 8 лет раньше пенсионного возраста.

Для этого нужно оформить пенсионный аннуитет в одной из страховых компаний Казахстана. Для этого нужно накопить на пенсионном счете в ЕНПФ определенную сумму, которая соответствует возрасту вкладчика.

В уходящем году мужчины могут уйти на пенсию с суммой накоплений от 6,7 млн тенге, а женщины могут оформить пенсионный аннуитет, если накопили 9 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948881-kakuyu-pensiyu-poluchayut-i-kak-dolgo-zhivut-pensionery-v-raznyh-stranah/