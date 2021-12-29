Сколько казахстанцев смогли использовать свои пенсионные накопления из ЕНПФ

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Вкладчики ЕНПФ продолжают использовать свои пенсионные накопления на приобретение жилья и другие цели. Сколько таких заявлений было исполнено на конец декабря текущего года, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 27 декабря 2021 года было исполнено около 850 тысяч заявлений вкладчиков на сумму более 2,5 трлн тенге, которые были направлены на улучшение жилищных условий, лечение и перевод в инвестиционное управление.

Чаще всего пенсионные накопления использовались на улучшение жилищных условий - 709 894 исполненных заявлений.

Как вкладчики ЕНПФ улучшали свои жилищные условия

На приобретение жилища без оформления ипотеки, то есть, за полный расчет, было исполнено больше всего заявлений - 339 448 на сумму 1,7 трлн тенге (70% от общей суммы).

Большой объем заявлений также был подан вкладчиками ЕНПФ на частичное погашение кредитной задолженности:

по ипотечным жилищным займам - 114 315 заявлений на общую сумму 179,3 млрд тенге ;

на общую сумму ; по займам в системе жилищных строительных сбережений - 95 735 заявлений на общую сумму 118,2 млрд тенге.

Напоминаем, что с 16 декабря 2021 года казахстанцы могут пополнять свои жилищно-строительные сбережения деньгами с пенсионного счета сверх порога достаточности для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. За 10 дней по данной опции исполнено 24 373 заявления на сумму 33,1 млрд тенге.

Также в декабре казахстанцы получили право использовать часть своих накоплений на приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. По данной цели было исполнено 47 заявлений на 88 млн тенге.

Самое большое количество всех исполненных заявлений было направлено жителями:

города Алматы (17,6%);

Нур-Султана (13,4%);

Мангистауской области (12,4%).

Банки, принимающие заявление на использование части пенсионных накоплений:

АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» ( 95% от общего числа исполненных заявлений);

от общего числа исполненных заявлений); АО «Народный банк Казахстана» ( 3,7% );

); АО «Банк ЦентрКредит» ( 1,3% );

); АО «Altyn Bank» ( 0,05% );

); АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (0,03%).

На специальные счета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, на улучшения жилищных условий фондом всего было переведено 2,4 трлн тенге.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 3,4 млн тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Правила поступления денег на спецсчета

После поступления денег на специально открытый счет в "Отбасы банке" получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления.

В остальных банках необходимо предоставить подтверждающие документы в течение трех рабочих дней. Если не уложиться в поставленные сроки, деньги вернуться в пенсионный фонд.

Получатель также может сам вернуть в ЕНПФ изъятую сумму, предоставив соответствующее заявление в банк. В течение трех рабочих дней с даты получения такого заявления деньги вернутся назад.

За время действия программы на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков по разным причинам было возвращено около 314,2 млрд тенге .

Сколько накоплений было использовано на лечение

На 27 декабря 2021 года, ЕНПФ исполнил 134 587 заявлений на лечение на общую сумму 121,8 млрд тенге. Средняя сумма изъятых на лечение пенсионных накоплений составила 900 тыс. тенге.

Заявления были направлена на:

стоматологические услуги - 125 209 заявлений на общую сумму 115,8 млрд тенге;

на общую сумму офтальмологические услуги - 5 807 заявлений на общую сумму 2,8 млрд тенге;

на общую сумму лечение редких заболеваний - 1 110 заявлений на общую сумму 0,9 млрд тенге.

Вместе с тем, на счета вкладчиков от уполномоченного оператора вернулось 13,2 млрд тенге, так как средства не были использованы в установленные сроки - по заявлениям самих вкладчиков и по иным причинам.

Сколько накоплений было переведено в доверительное управление

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) было переведено порядка 7 млрд тенге по 4 025 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,7 млн тенге.

На данный момент Единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя управляющими инвестиционным портфелем (УИП).

Отметим, что из 7 млрд тенге было переведено:

46,22% или 3,2 млрд тенге в АО «Jusan Invest»;

в АО «Jusan Invest»; 26,77% или 1,9 млрд тенге в АО «Halyk Global Markets»;

в АО «Halyk Global Markets»; 16,21% или 1,1 млрд тенге в АО «BCC Invest»;

в АО «BCC Invest»; 10,80% или 0,8 млрд тенге в АО «Сентрас Секьюритиз».

Согласно Закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление, предельная величина которого в текущем году не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода.

Пенсионные накопления, оставшиеся на счетах в ЕНПФ, находятся под управлением Национального банка, что гарантирует их сохранность с учетом инфляции. При переводе накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании, которая обязана обеспечить минимальный уровень доходности пенсионных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1949033-skolko-kazahstantsev-smogli-ispolzovat-svoi-pensionnye-nakopleniya-iz-enpf/