Как купить земельный участок за счет пенсионных накоплений в Казахстане

Программа использования пенсионных накоплений продолжает развиваться. Среди новых доступных для казахстанцев услуг – покупка земельного участка за счет своих средств из ЕНПФ. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
В середине декабря 2021 года были расширены жилищные цели для использования единовременных пенсионных выплат.
Так, казахстанцам открыли возможность переводить пенсионные излишки на жилищные депозиты.
Благодаря этой функции граждане, у которых имеются накопления, но их недостаточно для оформления ипотеки или покупки жилья, смогут использовать свои средства с большей эффективностью.
Также, согласно сообщению пресс-службы Отбасы банка, казахстанцам предоставлена возможность покупки земельного участка за счет единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ.
Что нужно для оформления заявки
Чтобы приобрести землю за счет пенсионных излишков, нужно соблюсти несколько правил:
- деньги – можно использовать только суммы, превышающие порог минимальной достаточности. При этом можно купить участок через систему жилищных сбережений – перевести излишки на депозит и накопить необходимые средства;
- целевое назначение участка – покупаемый участок должен быть предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ);
- срок постройки жилья – с момента приобретения земли у казахстанцев есть два года, чтобы успеть построить жилье и ввести его в эксплуатацию.
Если жилье не будет построено вовремя, то сумма изъятых средств должна быть возвращена в ЕНПФ.
То есть нужно не только купить участок, но и обязательно построить там жилье за два года. А после его возведения нужно предоставить в банк следующие документы:
- акт о введении объекта в эксплуатацию, оформленный на имя вкладчика ЕНПФ, который приобретает участок;
- справку о регистрации соответствующих прав на это жилье.
Если сроки ввода в эксплуатацию затянутся из-за оформления документов, то банк может пойти на уступки. Но для этого необходимо вовремя подать обращение.
А если подобных обращений будет много, то могут быть увеличены общие сроки для подтверждения целевого использования изъятых средств, сообщили в Отбасы банке.
Как подать заявку
Для подачи заявки на покупку земли за счет пенсионных накоплений необходимо воспользоваться порталом www.enpf-otbasy.kz.
Мы уже публиковали пошаговые инструкции для перевода пенсионных излишков на депозитные счета. В случае покупки земельного участка алгоритм остается схожим.
Отличается только выбор цели изъятия накопленных средств – покупка земельного участка или строительство жилого дома (с покупкой участка) за счет системы жилищных сбережений.
Соответствующая кнопка на сайте активна с 22 декабря текущего года.
Напомним, что порог минимальной достаточности пенсионных накоплений по уровню на 2021 год будет действовать до апреля 2022 года.
А с апреля следующего года суммы порогов достаточности увеличатся почти в два раза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948700-kak-kupit-zemelnyy-uchastok-za-schet-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/