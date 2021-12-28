Как купить земельный участок за счет пенсионных накоплений в Казахстане

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Программа использования пенсионных накоплений продолжает развиваться. Среди новых доступных для казахстанцев услуг – покупка земельного участка за счет своих средств из ЕНПФ. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В середине декабря 2021 года были расширены жилищные цели для использования единовременных пенсионных выплат.

Так, казахстанцам открыли возможность переводить пенсионные излишки на жилищные депозиты.

Благодаря этой функции граждане, у которых имеются накопления, но их недостаточно для оформления ипотеки или покупки жилья, смогут использовать свои средства с большей эффективностью.

Также, согласно сообщению пресс-службы Отбасы банка, казахстанцам предоставлена возможность покупки земельного участка за счет единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ.

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Что нужно для оформления заявки

Чтобы приобрести землю за счет пенсионных излишков, нужно соблюсти несколько правил:

деньги – можно использовать только суммы, превышающие порог минимальной достаточности. При этом можно купить участок через систему жилищных сбережений – перевести излишки на депозит и накопить необходимые средства;

– можно использовать только суммы, превышающие порог минимальной достаточности. При этом можно купить участок через систему жилищных сбережений – перевести излишки на депозит и накопить необходимые средства; целевое назначение участка – покупаемый участок должен быть предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ);

– покупаемый участок должен быть предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ); срок постройки жилья – с момента приобретения земли у казахстанцев есть два года, чтобы успеть построить жилье и ввести его в эксплуатацию.

Если жилье не будет построено вовремя, то сумма изъятых средств должна быть возвращена в ЕНПФ.

То есть нужно не только купить участок, но и обязательно построить там жилье за два года. А после его возведения нужно предоставить в банк следующие документы:

акт о введении объекта в эксплуатацию, оформленный на имя вкладчика ЕНПФ, который приобретает участок;

справку о регистрации соответствующих прав на это жилье.

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Если сроки ввода в эксплуатацию затянутся из-за оформления документов, то банк может пойти на уступки. Но для этого необходимо вовремя подать обращение.

А если подобных обращений будет много, то могут быть увеличены общие сроки для подтверждения целевого использования изъятых средств, сообщили в Отбасы банке.

Как подать заявку

Для подачи заявки на покупку земли за счет пенсионных накоплений необходимо воспользоваться порталом www.enpf-otbasy.kz.

Мы уже публиковали пошаговые инструкции для перевода пенсионных излишков на депозитные счета. В случае покупки земельного участка алгоритм остается схожим.

Отличается только выбор цели изъятия накопленных средств – покупка земельного участка или строительство жилого дома (с покупкой участка) за счет системы жилищных сбережений.

Соответствующая кнопка на сайте активна с 22 декабря текущего года.

Напомним, что порог минимальной достаточности пенсионных накоплений по уровню на 2021 год будет действовать до апреля 2022 года.

А с апреля следующего года суммы порогов достаточности увеличатся почти в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948700-kak-kupit-zemelnyy-uchastok-za-schet-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/