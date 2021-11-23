Личное подсобное хозяйство: какую помощь можно получить от государства

В Казахстане разрабатывается законопроект "О личном подсобном хозяйстве". В рамках данного документа предусмотрены различные меры поддержки казахстанцев, включая выдачу земельных участков. Подробнее об этом читайте в материале Нурфин.
Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – это вид деятельности, направленный на удовлетворение собственных нужд на земельном участке, расположенном в сельской местности и пригородной зоне.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, разрабатываемый законопроект подразумевает поддержку казахстанцев, которые занимаются или планируют заняться личным подсобным хозяйством.
Согласно данным ведомства, на долю личных подсобных и мелких крестьянских хозяйств приходится от 70 до 80% общего объема производства продовольственных товаров.
Так, например, они производят около 90% молока всех видов, 84% овощей открытого грунта, 83% картофеля и около 70% мяса всех видов в убойном весе.
При этом на данный момент ЛПХ ведут свою деятельность без поддержки государства. В нынешних условиях им приходится продавать свою продукцию посредникам по заниженным ценам.
В то же время другие товары, необходимые им для производства, приобретаются по завышенным ценам. Например, это семена, ветеринарные препараты, удобрения и так далее.
Новый законопроект должен повысить доходы сельчан и способствовать оказанию эффективной господдержки.
Выдача земли от государства
Для ведения ЛПХ казахстанцы могут безвозмездно получить 0,15 гектара орошаемых и 0,25 гектара неорошаемых земель, включая приусадебные и полевые наделы. А далее эти хозяйства могут объединяться в кооперативы.
Следует отметить, что земля выдается именно в сельской местности.
Напомним, что земля может выдаваться и для возведения частного дома.
Что касается личного подсобного хозяйства, то заявления на выдачу участков не ставятся в очередь, отметили в Минсельхозе.
При этом земля будет на праве аренды в период строительства ЛПХ. Но как только строение введут в эксплуатацию, участок перейдет в частную собственность.
Другие меры поддержки
В рамках законопроекта также планируется проводить инвестиционное субсидирование стоимости оборудования. То есть будут возмещены расходы владельцев ЛПХ на их покупку.
Отмечается, что помощь от государства в виде необходимого оборудования (молокоприемные танкеры-охладители, убойные пункты, овощехранилища и так далее) и спецтранспорта должна положительно отразиться на качестве продуктов.
Также будут предоставляться микрокредиты, обучение ведению хозяйства и другие меры поддержки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943332-lichnoe-podsobnoe-hozyaystvo-kakuyu-pomosch-mozhno-poluchit-ot-gosudarstva/