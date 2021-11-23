Личное подсобное хозяйство: какую помощь можно получить от государства

Иллюстративное фото: Freepik

В Казахстане разрабатывается законопроект "О личном подсобном хозяйстве". В рамках данного документа предусмотрены различные меры поддержки казахстанцев, включая выдачу земельных участков. Подробнее об этом читайте в материале Нурфин.

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – это вид деятельности, направленный на удовлетворение собственных нужд на земельном участке, расположенном в сельской местности и пригородной зоне.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, разрабатываемый законопроект подразумевает поддержку казахстанцев, которые занимаются или планируют заняться личным подсобным хозяйством.

Согласно данным ведомства, на долю личных подсобных и мелких крестьянских хозяйств приходится от 70 до 80% общего объема производства продовольственных товаров.

Так, например, они производят около 90% молока всех видов, 84% овощей открытого грунта, 83% картофеля и около 70% мяса всех видов в убойном весе.

При этом на данный момент ЛПХ ведут свою деятельность без поддержки государства. В нынешних условиях им приходится продавать свою продукцию посредникам по заниженным ценам.

В то же время другие товары, необходимые им для производства, приобретаются по завышенным ценам. Например, это семена, ветеринарные препараты, удобрения и так далее.

Новый законопроект должен повысить доходы сельчан и способствовать оказанию эффективной господдержки.

Иллюстративное фото: Freepik

Выдача земли от государства

Для ведения ЛПХ казахстанцы могут безвозмездно получить 0,15 гектара орошаемых и 0,25 гектара неорошаемых земель, включая приусадебные и полевые наделы. А далее эти хозяйства могут объединяться в кооперативы.

Следует отметить, что земля выдается именно в сельской местности.

Напомним, что земля может выдаваться и для возведения частного дома.

Что касается личного подсобного хозяйства, то заявления на выдачу участков не ставятся в очередь, отметили в Минсельхозе.

При этом земля будет на праве аренды в период строительства ЛПХ. Но как только строение введут в эксплуатацию, участок перейдет в частную собственность.

Другие меры поддержки

В рамках законопроекта также планируется проводить инвестиционное субсидирование стоимости оборудования. То есть будут возмещены расходы владельцев ЛПХ на их покупку.

Отмечается, что помощь от государства в виде необходимого оборудования (молокоприемные танкеры-охладители, убойные пункты, овощехранилища и так далее) и спецтранспорта должна положительно отразиться на качестве продуктов.

Также будут предоставляться микрокредиты, обучение ведению хозяйства и другие меры поддержки.

А вы ведете личное подсобное или мелкое крестьянское хозяйство? Поделитесь своей историей анонимно, написав нам в редакцию Нурфин: nurfin@corp.nur.kz, +7 775 812 6930.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943332-lichnoe-podsobnoe-hozyaystvo-kakuyu-pomosch-mozhno-poluchit-ot-gosudarstva/