Порог достаточности пенсионных накоплений: Ералы Тугжанов обратился к казахстанцам

Ералы Тугжанов. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал разъяснение по поводу порога достаточности пенсионных накоплений казахстанцев.

По словам Тугжанова, основной задачей пенсионной системы является обеспечение достаточного дохода граждан после выхода на пенсию. Как считает вице-премьер, люди должны понимать, что снятие части пенсионных накоплений досрочно значительно сокращает размер их будущей пенсии.

"Когда есть возможность, люди быстрее пытаются изъять определенные суммы. Но все должны понимать, что чем больше изъятий, то это оказывает прямое влияние на минимальный уровень пенсии в будущем. Поэтому, конечно, должны все понимать этот вопрос.

На сегодняшний день 606 тысяч наших граждан на сумму 2,2 трлн тенге использовали эти возможности. Поэтому решение в отношении увеличения порога было как раз направлено на обеспечение гарантии минимальной пенсии в последующем. Это время тоже наступит. Об этом население нашей страны не должны забывать", - обратился Тугжанов к казахстанцам.

Заместитель премьер-министра прокомментировал решение главы государства продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

"Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем было принято решение до 1 апреля продлить действующий порог. Оно принято с учетом, во-первых, просьб жителей нашей страны. И безусловно, направлено на то, чтобы категория людей, которые сегодня остро нуждаются в решении своих жилищных проблем, проблем со здоровьем, дополнительно воспользовались теми возможностями, которые будут до 1 апреля. Правительством страны в оперативном порядке готовится соответствующее постановление", - заявил Тугжанов.

Он отметил, что досрочное снятие пенсионных накоплений - хорошая возможность для казахстанцев.

"Но все должны учитывать, что чем больше изъятий, тем меньше в последующем, возможно, будет объем гарантированный минимальной пенсии. Поэтому я думаю, что это выбор жителей нашей страны. Уверен, что казахстанцы воспользуются этим правом с учетом прояснений. Я бы хотел сказать, что эту возможность нужно использовать при крайней необходимости", - добавил вице-премьер.

Он дал свое пояснение и по поводу перевода пенсионных накоплений казахстанцев в «Отбасы банк».

"Сегодня министерство готовит соответствующий приказ, его должны зарегистрировать в министерстве юстиции. Излишки пенсионных накоплений наши граждане могут перевести в "Отбасы банк". Об этом представители банка заявление сделали. Я с ними переговорил, подтвердили", - заключил заместитель премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946435-porog-dostatochnosti-pensionnyh-nakopleniy-eraly-tugzhanov-obratilsya-k-kazahstantsam/