"Народ об этом хорошо знал": Тугжанов о повышении порогов достаточности пенсионных

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал предстоящее повышение порогов достаточности пенсионных, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Тугжанов, по данному вопросу правительство не молчало.

"Это решение было принято 6 января 2021 года. Люди знают, народ об этом хорошо знал", - подчеркнул он.

По его словам, об этом свидетельствует то, что до конца этого года предоставленной возможностью воспользовались более 606 тысяч человек.

"Граждане забрали 2,2 трлн тенге на решение жилищных вопросов, на лечение. Это немалая сумма. 2,2 трлн - это немалые деньги. 606 тысяч - это немалое количество людей.

По нашим расчетам, в будущем часть пенсионных накоплений смогут снять еще 400-500 тысяч человек", - резюмировал Тугжанов.

Напомним, в начале месяца стало известно, что пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений вырастут почти в два раза – соответствующие изменения должны были вступить в силу с января 2022 года.

Этим решением остались недовольны как рядовые казахстанцы, так и опытные финансисты. При этом вскоре после новостей о повышении порогов достаточности число заявок на снятие пенсионных накоплений резко выросло.

На прошлой неделе президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности. Они будут увеличены лишь с 1 апреля 2022 года, а не с 1 января, как заявлялось ранее.

Сегодня стало известно о сокращении сроков использования пенсионных накоплений из ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946872-narod-ob-etom-horosho-znal-tugzhanov-o-povyshenii-porogov-dostatochnosti-pensionnyh/