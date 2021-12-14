Сократились сроки использования пенсионных накоплений из ЕНПФ

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Изменились сроки использования пенсионных накоплений из ЕНПФ, об этом сообщается на официальной странице "Отбасы Банка" в Instagram.

Казахстанцев предупредили, что теперь срок использования составит до 20 рабочих дней.

"После поступления средств ЕПВ на специальный счет у вас будет возможность использовать их по назначению в течении 20 рабочих дней", - говорится в сообщении.

В банке обратили внимание, что отсчет 20 рабочих дней начинается не с момента отправки заявки, а с момента поступления средств ЕПВ на специальный счет гражданина.

Подчеркивается, что для открытия специального счета не нужно приходить в банк. Это можно сделать в режиме онлайн.

Напомним, в сентябрьском послании глава государства поручил правительству разработать поправки в правила использования пенсионных накоплений. Согласно этому поручению, казахстанцы должны иметь возможность переводить свои пенсионные излишки на накопительные счета в "Отбасы Банк".

Несколько дней назад в МИИР сообщили, что проект приказа подготовлен, но введен он в действие будет лишь в 2022 году - у заинтересованных государственных органов возникли некоторые замечания к законопроекту.

Эта новость расстроила многих казахстанцев, потому что из-за поднятия порога достаточности многие граждане в следующем году уже не смогли бы снять часть пенсионных накоплений.

Позже глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

На прошлой неделе министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов подписал приказ о внесении изменений и дополнений в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946875-sokratilis-sroki-ispolzovaniya-pensionnyh-nakopleniy-iz-enpf/