"Сняли те, для кого было придумано": казахстанцы возмутились поднятием порога достаточности пенсионных накоплений

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы раскритиковали поднятие порога достаточности для снятия пенсионных накоплений. Комментарии с недовольством жителей страны появились в Сети, передает NUR.KZ.

Так, ранее стало известно, что порог достаточности для снятия пенсионных накоплений увеличится почти в два раза с 2022 года.

Многие казахстанцы оказались не только не согласны с таким решением, но и возмутились им.

"Не пойму, почему ЕНПФ в одностороннем порядке приняла такое решение ? Без обсуждения и согласования .По сути они обслуживают нас и должны думать как эффективно вложить средства и приумножить их. Или дайте нам альтернативу перевести средства в другие фонды", - пишет в комментариях под новостью об увеличении порога достаточности пользователь под ником Тими (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Скриншот: NUR.KZ

Еще один комментатор, Монтеро, пишет: "В методике расчета ничего не изменилось. С какого перепуга вдвое увеличился порог?".

"Ожидаемый итог, сперва дали людям пользоваться, люди поверили и начали переводить соседства в ЕНПФ и теперь сделали порог вообще не реальным ! Не забудьте себе сделать хорошие бонусы под НГ", "Теперь это бесполезная программа, опять надули", - пишут пользователи Сети.

Скриншот: NUR.KZ

"Получается, что сняли те, для кого и было придумано. Остальные для статистики. Чтобы потом не говорили, что не была представлена возможность", - пишет другая пользовательница, Гульнара И. в соцсети Facebook.

"У людей и так у многих не хватало, до порога не набиралось", - пишет Жанара Д.

"Чтобы в 20 лет были излишки для снятия , за 2 года надо собрать минимум 3.140.000 верно? А это значит, должна быть зарплата примерно 600-700 тыс. (это при том официально). А теперь вопрос работодателям; 18-летнему парню что надо делать чтобы получить работу с таким окладом?", - возмущен Yersyn.

Скриншот: NUR.KZ

"Откуда у 20-летнего студента 3 000 000 тг пенсионных?", - недоумевают пользователи.

Тем не менее, нашлись пользователи, кто с мнением многих не согласен.

"Логика и разумность в этом есть. А иначе можно было бы все излишки забирать. Надо успеть все выгрести в этом году. А я думал, как долго же пенсионные накопления будут вторым кошельком. То что закинул туда работодатель, можно сразу и снять", - размышляет Денис М.

Между тем, многие жалуются также и на то, что сайт ЕНПФ стал работать со сбоями после публикаций новостей о повышении порога.

В самом ЕНПФ разъяснили, почему было решено поднять порог достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945114-snyali-te-dlya-kogo-bylo-pridumano-kazahstantsy-vozmutilis-podnyatiem-poroga-dostatochnosti-pensionnyh-nakopleniy/