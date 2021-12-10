В "Отбасы банке" заявили, что готовы переводить излишки пенсионных на депозиты с 16 декабря

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Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на своей странице в Facebook сообщила, банк готов начать переводить излишки пенсионных накоплений на депозиты с 16 декабря.

"Ускоряется процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат", - написала Ибрагимова.

Она уточнила, что министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует опубликовать приказ о перечислении пенсионных излишек на накопительные счета в "Отбасы банке" раньше срока. Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут это сделать не раньше 2022 года.

"Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и 4 выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты, хотя, кажется, уже открыли все.

Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка", - написала глава банка.

Ибрагимова напомнила, что сделать это все можно в онлайн-формате на специальной платформе. Отмечается, что вход на платформу доступен только с казахстанских IP-адресов, сделано это в целях информационной безопасности.

"Если Вы видите гневный пост, что кто-то не может зайти на портал, это значит, что автор с VPN-каналов заходил на непонятные сайты и теперь пытается зайти на платформу", - добавила Ибрагимова.

Глава "Отбасы банка" также призвала казахстанцев не приходить в филиалы и отделения, а воспользоваться онлайн-сервисом, мобильным приложением или видеозвонком.

Напомним, накануне Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946253-protsess-uskoryaetsya-glava-otbasy-banka-sdelala-zayavlenie-o-perevode-pensionnyh-izlishek/