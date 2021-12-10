Подписан приказ о переводе пенсионных излишков на депозиты: что изменилось

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов подписал приказ о внесении изменений и дополнений в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МИИР.

В соответствии с новыми нормами теперь казахстанцы смогут:

пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. Жилищный займ необходимо оформить в течение трех лет;

приобрести земельный участок для строительства индивидуального дома или построить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

"При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в "Отбасы банке" заявили, что банк готов начать переводить излишки пенсионных накоплений на депозиты с 16 декабря.

Напомним, в сентябрьском послании глава государства поручил правительству разработать поправки в правила использования пенсионных накоплений. Согласно этому поручению, казахстанцы должны иметь возможность переводить свои пенсионные излишки на накопительные счета в "Отбасы банк".

Несколько дней назад в МИИР сообщили, что проект приказа подготовлен, но введен он в действие будет лишь в 2022 году - у заинтересованных государственных органов возникли некоторые замечания к законопроекту.

Эта новость расстроила многих казахстанцев, потому что из-за поднятия порога достаточности многие граждане в следующем году уже не смогли бы снять часть пенсионных накоплений.

Позже глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946454-perevod-pensionnyh-izlishek-na-depozit-v-otbasy-banke-glava-miir-podpisal-prikaz/