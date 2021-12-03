Сайт ЕНПФ стал работать со сбоями после новостей о повышении порога достаточности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После новостей об увеличении порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений сайт Единого национального накопительного фонда стал работать с перебоями, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее стало известно, что в 2022 году порог достаточности для снятия пенсионных накоплений увеличат почти в два раза. Так, если в 2020 году у 30-летнего казахстанца минимум накоплений должен был составлять 2,5 млн тенге, то в 2022 году этот показатель составит 4,37 млн тенге.

После публикации этой новости в СМИ сайт ЕНПФ стал работать с перебоями. Отметим, что открыть страницу сайта можно, но для этого нужно ждать 3-5 минут. Чтобы открыть какой-то из разделов на сайте, пользователям тоже придется подождать несколько минут.

При этом платформа по использованию пенсионных накоплений enpf-otbasy.kz работает в обычном режиме.

Напомним, в ЕНПФ разъяснили, почему вырос порог достаточности для снятия пенсионных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945110-sayt-enpf-stal-rabotat-so-sboyami-posle-novostey-o-povyshenii-poroga-dostatochnosti/