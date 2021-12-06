Куда можно вложить небольшую сумму пенсионных накоплений в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многим казахстанцам, если и доступно снятие пенсионных накоплений, то относительно небольшой суммы. О вариантах, куда ее можно потратить, читайте в материале NUR.KZ.

В начале текущего года казахстанцы получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на различные цели. Но воспользоваться деньгами смогли только те вкладчики, у которых сверх порога достаточности было достаточно денег на счете.

Порог достаточности – это объем пенсионных накоплений, который должен остаться после снятия денег с индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ.

При этом доступных для изъятия денег может не хватить для осуществления таких глобальных целей, как покупка жилой недвижимости. А с увеличением порога достаточности со следующего года они и вовсе могут стать недоступны.

В связи с этим рассмотрим, куда можно вложить относительно небольшие суммы пенсионных накоплений.

Улучшение жилищных условий

Как мы уже отметили, далеко не у всех вкладчиков хватает пенсионных накоплений сверх порога достаточности на покупку жилья даже в ипотеку, потому что первоначальный взнос может быть достаточно большим.

Один из вариантов потратить на улучшение жилищных условий небольшую сумму – внести ее в счет долга по уже имеющейся ипотеке. Если на имя вкладчика не оформлено жилищных кредитов, то можно поделиться накоплениями с близкими родственниками.

Помочь закрыть часть долга по ипотеке, помимо супруги или супруга, можно родителям и детям (в том числе приемным), родным братьям и сестрам (в том числе имеющим только одного общего родителя с уступающим накопления), дедушке и бабушке.

Медицинские услуги

Пенсионными накоплениями также можно оплатить лечение заболеваний, которые не покрываются обязательным социальным медицинским страхованием.

В том числе это офтальмологические и стоматологические услуги. Поэтому, если есть проблемы со зрением или зубами и небольшая сумма пенсионных накоплений, доступная для снятия, возможно, ее стоит потратить на восстановление здоровья.

Передача управляющим инвестиционным портфелем (УИП)

И практически любую сумму «пенсионных излишков» можно передать в управление одной или нескольких из четырех частных компаний, которые будут инвестировать эти деньги в целях получения дохода.

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К слову, председатель правления компании Halyk Global Markets, которая также входит в этот список, Тимур Салимов высказал свое мнение на тему увеличения порога достаточности со следующего года.

"Начнем с того, что в повышении порога минимальной достаточности пенсионных накоплений злого умысла самого ЕНПФ нет. То есть порог минимальной достаточности повышается не для того, чтобы удержать пенсионные накопления в ЕНПФ.

Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждена правительством – это приложение 4 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042.

На величину порога минимальной достаточности влияют в том числе минимальный размер заработной платы и минимальный размер пенсии, а также прогнозные ставки доходности и ставки индексации пенсии, которые зависят от прогнозов по инфляции.

Как мы все знаем, все эти показатели увеличиваются в 2022 году. Растет и инфляция, это глобальный тренд. Так что, ЕНПФ лишь пересчитал порог достаточности в соответствии с методикой", - отметил спикер.

Тимур Салимов еще раз подчеркнул, что повышение порога минимальной достаточности пенсионных накоплений уменьшит, как число вкладчиков ЕНПФ, обладающих пенсионными накоплениями сверх порога, так и общую совокупную сумму этих «пенсионных излишков».

Например, если вкладчику 35 лет, то в текущем году минимальный порог для него составляет 2 940 000 тенге, а со следующего года он будет равен уже 5 060 000 тенге.

И если на его пенсионном счете на начало декабря было, к примеру, 4 000 000 тенге, то его «пенсионные излишки» сейчас равны 1 060 000 тенге. А после нового года его пенсионные накопления будут ниже порога минимальной достаточности, и он не сможет их никак использовать.

Также еще нужно принять во внимание тот факт, что этот порог будет расти каждый год вслед за ростом минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других показателей.

Тимур Салимов - председатель правления Halyk Global Markets: "Мы рекомендуем таким вкладчикам сейчас подать заявку на передачу «пенсионных излишков» в управление одной из частных управляющих компаний.

Это позволит увеличить ожидаемую доходность пенсионных накоплений и снизить риски за счет диверсификации между управляющими (часть пенсионных накоплений ниже порога достаточности останется в ЕНПФ под управлением Национального Банка)".

Представитель УИП также считает, что с уменьшением доступной суммы «пенсионных излишков» у многих вкладчиков останется только две альтернативы – либо использовать на лечение, либо передать в частное управление.

Это может привести к некоторому всплеску интереса и росту количества и совокупной суммы переводов пенсионных накоплений в управление частным управляющим компаниям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945465-kuda-mozhno-vlozhit-nebolshuyu-summu-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/