"Пришлось отказаться от покупки дома": казахстанка об изменениях на рынке жилья

Иллюстративное фото: Freepik / gpointstudio

Покупка жилья имеет свои риски для обеих сторон сделки. Например, банки, выступая кредитором по ипотеке, учитывают этот фактор. И если велика вероятность не получить выданные деньги обратно, то и требования к покупателю усиливаются. О том, как это влияет на казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

В 2021 году в Казахстане произошел резкий скачок стоимости квадратных метров, из-за которого подорожали не только первичный и вторичный рынки жилья, но и аренда.

Также на фоне роста инфляции и других экономических факторов в информационном поле стали возникать требования о списании долгов или введении запрета на выселение заемщиков.

В свою очередь, аналитики высказывались о негативных последствиях такого решения для казахстанцев. В частности, они указывали, что жилье может стать недоступным для населения.

Так, с невозможностью покупки дома за счет залога своего жилья столкнулась читательница NUR.KZ Светлана (имя изменено).

Иллюстративное фото: Freepik

Стоимость покупки и условия

Стандартные условия ипотечного займа подразумевают наличие первоначального взноса. Это сумма денег в размере от 10 до 50% от стоимости жилья в зависимости от условий кредита.

Однако не все имеют достаточные суммы накоплений. Поэтому для населения существует вариант с покупкой жилья за счет дополнительного залога вместо первоначалки.

"Мы хотели купить частный дом возле своего района в Алматы. Он давно уже был незаселенным, так как находился на балансе у банка, и они уже долго не могут продать объект.

Однако у нас не было 10 млн тенге для первоначального взноса, поэтому мы хотели приобрести его за счет залога своего дома", – сообщает Светлана.

Так как льготная программа ипотеки без первоначального взноса была приостановлена, она обратилась в банк, у которого жилье находилось на балансе.

Выдают ли банки беззалоговую ипотеку

Светлана думала, что условия покупки дома, который банк давно не может продать, должны быть удобными для покупателя. Особенно с применением дополнительного залога.

Иллюстративное фото: Freepik

"Однако менеджер банка рассказал, что требования к заемщикам в текущем году наоборот усилились. А про покупку жилья за счет низкой первоначалки или дополнительного залога можно вовсе забыть.

Но что нам тогда остается делать, если нет денег на 30% взноса, но есть залог?

Конечно, муж предлагал продать нашу машину за 14 млн тенге, чтобы покрыть первоначалку. Но тогда нам в любом случае потом придется искать новый автомобиль.

А учитывая рост цен на машины, придется и автокредит брать.

В итоге у нас была бы большая долговая нагрузка: ипотека и машина в кредит. Поэтому нам пришлось отказаться от покупки дома", – делится историей Светлана.

А с повышением порога минимальной достаточности покупка жилья, по словам читательницы NUR.KZ, была отложена на еще более долгий срок.

Напомним, что на данный момент единственное жилье может быть изъято у заемщика в уплату долга. Исключение составляют социально уязвимые слои населения.

Также ранее независимый эксперт отмечал, что введение института банкротства физических лиц должно быть связано со всеобщим декларированием. В противном случае кредиты и ипотека станут обходиться казахстанцам еще дороже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1945079-prishlos-otkazatsya-ot-pokupki-doma-kazahstanka-ob-izmeneniyah-na-rynke-zhilya/