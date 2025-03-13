Введение обязательной страховки от землетрясений по примеру Турции рассматривают в Нацбанке

Риски землетрясения в Казахстане актуальны в нескольких регионах страны. Как оказалось, схожие условия отмечаются в Турции, имеющей обязательное страхование жилья. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Национальный банк Казахстана изучает вопросы введения обязательного страхования от землетрясений по примеру Турции, учитывая схожесть ситуаций в двух странах по географическим, урбанистическим и экономическим показателям.

В Турции действует система, где страховые взносы аккумулируются в специальный фонд, из которого возмещаются убытки при землетрясениях, с максимальной выплатой до 1,4 млрд долларов США.

Согласно экономическому обзору Нацбанка, для Казахстана важно развивать страховой рынок и внедрять новые подходы к управлению катастрофическими рисками, чтобы обеспечить безопасность населения и устойчивость экономики.

Подземные толчки, которые потенциально грозят разрушением сооружений, отмечаются не только в Алматы. Так, ранее сообщалось, что с начала 2025 года их ощущали и в нескольких регионах:

Согласно данным экономического обозрения Национального банка РК за 2024 год, в нашей стране может сработать модель обязательного страхования от подобных рисков по примеру Турции.

"Турция находится в одном из наиболее сейсмически активных регионов мира, около 96% территории страны, 70% населения и 75% промышленных объектов страны подвержены землетрясениям разной силы....

Ожидаемый ежегодный ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 100 млн долларов США. Однако наиболее опасной является вероятность наступления катастрофического события, которое может превышать ожидаемый годовой ущерб во много раз", – отмечается в исследовании.

Бумажные домики. Иллюстративное фото: Jennifer Miranda/Getty Images

Как это работает в Турции

На фоне подобных угроз местное правительство создало Фонд страхования от стихийных бедствий Турции и механизм обязательного страхования для всех жилых зданий, расположенных на зарегистрированных земельных участках в городских районах.

Страховые взносы аккумулируются в фонд и, в случае землетрясения и вызванных им стихийных бедствий (пожары, взрывы, оползни, цунами), убытки, понесенные приобретателями полисов, возмещаются фондом.

"Максимальная единоразовая сумма выплаты фондом при землетрясении достигла около 1,4 млрд долларов США. При этом Турецкое Правительство гарантирует покрытие убытков, которые превышают общую платежеспособность фонда.

Экономия от масштаба происходит за счет объединения рисков всей страны в единый страховой пул, что влияет на доступность страховых взносов для населения....

Максимальный лимит покрытия полисом определяется ежегодно с учетом изменения стоимости квадратного метра и на 1 января 2024 года составляет 1 537 355 турецких лир, что примерно соответствует 46 тысячам долларов США", – сообщается в обзоре Нацбанка.

При этом защита покрывает как само здание, так и его отдельные части (например, фундамент, несущие стены и так далее), но не имущество внутри объекта.

А страхователи могут приобретать дополнительную страховку у частных компаний, если оцениваемая сумма для восстановления здания превышает размеры страхового покрытия.

Кто и сколько платит

Как отмечается в источнике, в Турции имеется 14 видов страховых тарифов, зависящих от типа здания (стальная/железобетонная конструкция, каменная/кирпичная кладка и другие) и группы риска (от сейсмической зоны страны).

Для более прочных зданий и менее сейсмоопасных зон тарифы будут ниже, а чем больше риск повреждения или разрушения здания, тем выше страховая премия, оплачиваемая клиентом.

Коэффициенты тарифов страхования от землетрясения в Турции. Источник: Национальный банк РК

Ситуация в Казахстане

Как отмечается в исследовании, примеры страхования от землетрясений применяются и в других странах. И активную роль в их внедрении играет государство, обеспечивая доступность страхования, компенсацию убытков и управление рисками, которые частные компании не хотят страховать.

Однако наиболее подходящей для Казахстана оказалась турецкая модель страхования от землетрясений. Так, отмечается схожесть двух стран по:

географическим особенностям – некоторые регионы расположены в зонах с высокой сейсмической активностью;

уровню урбанизации – в Турции обязательное страхование охватывает не только частные дома, но и многоквартирные здания, что, учитывая отечественный уровень урбанизации и развитие крупных городов, будет приемлемо и для Казахстана;

модели страхования – ключевая роль в развитии обязательного страхования в Турции принадлежит государству, и это является приемлемой для уровня развития страхового рынка Казахстана;

некоторым экономическим показателям – хотя размеры экономик отличаются (ВВП Турции в 2023 году составил 1,1 трлн долларов США против 200 млрд долларов в Казахстане), уровень ВВП на душу населения оказался близким (12 500 и 10 500 долларов США соответственно).

"Международный опыт показывает важность сотрудничества между государством и частным сектором для эффективного покрытия рисков стихийных бедствий.

Перестрахование, маркетинговая политика, создание дорожной карты и эффективные системы реагирования на чрезвычайные ситуации являются ключевыми элементами успешного страхования.

В Казахстане необходимо продолжать развивать страховой рынок и внедрять новые подходы к управлению катастрофическими рисками для обеспечения безопасности населения и устойчивости экономики", – заключается в экономическом обзоре Нацбанка.

Ранее сейсмологи рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

Также напомним, что в Казахстане страхование жилья является добровольным, а охватывает оно лишь 3,2% жилых помещений. Хотя во многих других странах такая страховка обязательна.

При этом в прошлом году казахстанцы стали почти на 80% чаще страховать свою недвижимость от катастрофических рисков после серии землетрясений и последующих афтершоков в Алматы.