Казахстанцы стали чаще страховать свое жилье от землетрясений, заявили аналитики

Серия землетрясений и последующих афтершоков в Алматы привели к тому, что казахстанцы стали почти на 80% чаще страховать свою недвижимость от катастрофических рисков. Подробности читайте на NUR.KZ.

Алматы находится в сейсмоактивном регионе, и несильные землетрясения здесь происходят регулярно. В свою очередь такая ситуация должна способствовать тому, чтобы жители мегаполиса активнее других казахстанцев страховали бы свою недвижимость.

Страховка, конечно же, не спасет от сильного землетрясения, однако она поможет возместить ущерб жилью, который был нанесен стихийным бедствием. Такую услугу можно оформить почти во всех страховых компаниях (СК) Казахстана.

Впрочем, как сообщили в СК "Евразия", на сегодняшний день в Казахстане застраховано менее 2% от всех объектов жилой недвижимости. Граждане не придают внимания важности страхования, при том, что около 40% территории нашей страны находится в сейсмоопасной зоне.

Однако ситуация постепенно исправляется. Прошедшие в январе мощные толчки в Алматы заставили задуматься жителей страны о приобретении страховки от землетрясения.

Так, за первые два месяца 2024 года физические лица застраховали в СК "Евразия" 855 объектов недвижимости по Казахстану на случай землетрясения и других катастрофических рисков – это сразу на 77,3% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Примечательно, что чаще всего страхуют недвижимость не жители Алматы, где всегда есть риск серьезного землетрясения, а астанчане – на них пришлась половина новых договоров страхования. Доля Алматы составила лишь 14,85%.

Это притом, что из 2,52 млн единиц жилой недвижимости 170,28 тыс. объектов расположено в Алматы, а 267,1 тыс. – в Алматинской области, то есть в наиболее сейсмоопасных регионах страны.

Тем не менее, как отметили в СК, казахстанцы, если и оформляют страховку, то в рамках ипотечного кредитования, а не на добровольной основе.

Такой низкий уровень проникновения добровольного страхования имущества в случае разрушительного землетрясения в любом крупном населенном пункте может привести к тому, что на государственный бюджет ляжет огромная финансовая нагрузка. Напомним, 4 марта жители Алматы почувствовали мощное землетрясение, эпицентр которого был всего в 31 километре от мегаполиса.

Также ранее стало известно, что у правительства Казахстана ежегодно формируются резервные средства, которые используются в чрезвычайных ситуациях и направляются на преодоление последствий техногенных аварий и иных катастроф.