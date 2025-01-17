Землетрясение произошло в двух регионах Казахстана
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Землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана – Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 17 января, в 22:08.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 220 километрах на северо-востоке от Алматы.
Расчетная интенсивность составила:
- область Жетісу, Панфиловский район, город Жаркент – 2 балла,
- Алматинская область, Уйгурский район, поселок Чунджа – 2 балла
"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – проинформировали в МЧС.
Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212710-zemletryasenie-proizoshlo-v-dvuh-regionah-kazahstana/