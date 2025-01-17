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Землетрясение произошло в двух регионах Казахстана

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Фиксация землетрясения
Землетрясение. Иллюстративное фото: Petrovich9/Getty Images

Землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана – Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 17 января, в 22:08.

Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 220 километрах на северо-востоке от Алматы.

Расчетная интенсивность составила:

  • область Жетісу, Панфиловский район, город Жаркент – 2 балла,
  • Алматинская область, Уйгурский район, поселок Чунджа – 2 балла

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – проинформировали в МЧС.

Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212710-zemletryasenie-proizoshlo-v-dvuh-regionah-kazahstana/

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