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"Ситуация может измениться в любое время": выросла ли сейсмическая активность в Казахстане

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Землетрясение
Землетрясение. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Сейсмологи рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ответ на официальный запрос NUR.KZ в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований, предупредить землетрясение невозможно, так как их причины возникают глубоко под земной корой, где точные процессы, ведущие к разрыву тектонических плит, крайне сложно наблюдать и моделировать.

"Сейсмическая активность часто происходит внезапно, без четких предвестников, и нынешние технологии позволяют фиксировать только уже начавшиеся колебания. Прогнозирование землетрясений требует точного понимания сложных геологических процессов и накопления напряжений в земной коре, что остается вне досягаемости современных инструментов", - говорят сейсмологи.

Они уверены: увеличения количества разрушительных землетрясений в мире нет. Так, сейсмологи сообщают, что в мире каждый год происходят десятки сильных землетрясений - например, в Японии или Тибете, расположенном на стыке Индийской и Евразийской тектонических плит.

При этом, говорят они, катастрофическими землетрясениями на планете считаются события с магнитудой 7,5 и более.

"В недалеком прошлом на территории Северного Тянь-Шаня действительно случались такие катастрофические землетрясения в период 1887-1911 годов (Чиликское, Верненское, Кеминское)", - объясняют в ННЦ.

Сейсмологи приводят график ежегодного количества катастрофических землетрясений с 1973 по 2024 годы, на котором наиболее высокой точкой отмечен 2007 год.

График
График ежегодного количества катастрофических землетрясений: предоставлен ТОО «ННЦСНИ»

"Самое большое количество катастрофических землетрясений на планете произошло в 2007 году (10 событий), затем их количество в среднем снижалось. В 2023 году два таких события произошло в Турции, а в 2024 году произошло только 1 событие - в Японии 1 января с магнитудой 7,5.

Как видим, в последние годы увеличения количества катастрофических землетрясений в мире нет. А что касается землетрясений с меньшими магнитудами - они на планете неизбежны: это внутренняя жизнь Земли, их нужно регистрировать и изучать, чтобы со временем повысить надежность сейсмического прогноза. Этим заняты сейсмологи всего мира, в том числе и Казахстана", - говорится в ответе.

Между тем, говорить о том, что сейсмическая обстановка на территории Казахстана в последнее время резко изменилась, не приходится, уверяют эксперты. Сейсмологический климат региона в целом стабильный, с присущими ему небольшими изменениями.

А увеличившееся количество сообщений о произошедших сейсмособытиях объясняются совершенствованием сейсмосети, благодаря чему улучшились возможности для регистрации слабых и микроземлетрясений.

Но на вопрос, грозят ли алматинцам в ближайшие месяцы серьезные подземные толчки, однозначного ответа сейсмологи все же не дают.

"В настоящее время факторов, указывающих на вероятность возможного сильного землетрясения в городе Алматы, нет, но тем не менее нужно помнить, что мы живем в сейсмически опасном регионе, особенно это касается города Алматы - крупнейшего мегаполиса страны. Сейсмологическая ситуация здесь может измениться в любое время.

Территория Алматы входит в сеть сейсмологического мониторинга и на постоянной основе ведутся соответствующие наблюдения. В связи с этим состояние тревожности по поводу возможного усиления сейсмичности здесь присутствует всегда.

Сейсмическая обстановка в Казахстане находится под постоянным контролем ученых, но, как известно, в мире нет 100% прогноза землетрясений, чтобы указать точное время, место и силу землетрясения", - говорят в ННЦ.

Впрочем, уже в феврале сейсмологи обещают подготовить заключение по оценке сейсмической ситуации территории страны, которое составляется ежегодно и носит рекомендательный характер.

Однако, землетрясения происходят не только на территории нашей республики, но в соседних странах, а отголоски могут быть ощутимы и в Алматы - так случилось и в январе прошлого года. Тогда эпицентр подземных толчков находился в Кыргызстане, но весьма напугал алматинцев, где землетрясение ощущалось как 5-балльное.

Казахстанские сейсмологи уверяют - даже если в таких странах, как Китай, Таджикистан или Афганистан случится что-то серьезное, то в Алматы сейсмособытие будет ощущаться с интенсивностью не более 4-6 баллов.

Ранее сейсмологи также рассказывали, правда ли, что землетрясения чаще происходят зимой и в ночное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212454-situaciya-mozhet-izmenitsya-v-lyuboe-vremya-vyrosla-li-seysmicheskaya-aktivnost-v-kazahstane/

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